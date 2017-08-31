Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов

Апелляционный суд Башкортостана признал реорганизацию "Башнефти" бывшими владельцами АФК "Система" и "Системы-Инвест" способом незаконного вывода активов. Об этом говорится в опубликованном решении суда, пишет "Интерфакс".

— Принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из "Башнефти", поскольку условия реорганизации, в результате которой "Башнефти" были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков, — говорится в документе.

По решению суда, само проведение реорганизации в течение января — мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества.

23 августа суд взыскал с АФК "Система" и "Система-Инвест" 136,3 млрд рублей в пользу "Роснефти", удовлетворив иск последней частично.

Адвокат АФК заявил, что "Система" оспорит решение суда.