Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

В Карелии Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания фельдшера Ирину Щербакову, которая не обратила внимания на звонок тонувших на Сямозере детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Реальное отбывание наказания Щербаковой отсрочено до достижения ее дочерью 2006 года рождения 14-летнего возраста.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Бывшая дежурной Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не сообщила о звонке в службу спасения и администрацию больницы.

Женщина признала вину частично. Ее защита настаивала на оправдательном приговоре, а прокуратура требовала приговорить ее к четырем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания.

Напомним, в июне 2016 года на Сямозере во время шторма перевернулись лодки с детьми и сопровождающими, отправившимися в поход из оздоровительного лагеря. Тогда погибли 14 детей. СКР возбудил ряд уголовных дел, передают «Татар-информ».