Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

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05 апреля в 16:03
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий

По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.

05 апреля в 15:22
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Министерство образования и науки РТ разослало по школам рекомендации для родителей, в которых призывают следить, не размещает ли ребенок в сети китов, не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
05 апреля в 14:57
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

По сообщениям ГИБДД, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.
05 апреля в 14:33
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.

05 апреля в 14:19
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»

В пекарне нашли грубые нарушения санитарных правил.

05 апреля в 14:01
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Полицейские предполагают, что горе и растерянность матери заставили ее засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море.

05 апреля в 13:46
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

21-летняя челнинка - студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

05 апреля в 09:47
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы.

05 апреля в 09:08
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала.

05 апреля в 08:12
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.


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Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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05 апреля 2017г. 18:57

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в 08:12
Рубрика: Вечерка On-Line

Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

В Карелии Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания фельдшера Ирину Щербакову, которая не обратила внимания на звонок тонувших на Сямозере детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Реальное отбывание наказания Щербаковой отсрочено до достижения ее дочерью 2006 года рождения 14-летнего возраста.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Бывшая дежурной Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не сообщила о звонке в службу спасения и администрацию больницы.

Женщина признала вину частично. Ее защита настаивала на оправдательном приговоре, а прокуратура требовала приговорить ее к четырем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания.

Напомним, в июне 2016 года на Сямозере во время шторма перевернулись лодки с детьми и сопровождающими, отправившимися в поход из оздоровительного лагеря. Тогда погибли 14 детей. СКР возбудил ряд уголовных дел, передают «Татар-информ».

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Комментарии:


. 05.04.2017 09:22

К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.

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. 05.04.2017 14:11

Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я не хотел бы, чтобы вы работали в скорой помощи.
А других такие случаи учат. Одной из целей таких приговоров является создание прецедентов: люди (в данном случае сотрудники скорой помощи) должны знать, что с ними будет в подобных случаях. И умные люди делают выводы. В стране тысячи станций скорой помощи, и тысячи диспетчеров работают ответственно, а теперь будут работать ещё ответственнее, вспоминая этот приговор. Но, конечно, найдётся и паршивая овца в стаде, от этого никто не застрахован. И приговор этот резко сократит число этих паршивых овец...

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. 05.04.2017 14:42

нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.

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