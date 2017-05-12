Священный месяц Рамазан в этом году начнется 27 мая

Священный месяц Рамазан в этом году начнется 27 мая, а праздник Ураза-байрам состоится 25 июня. Об этом сообщили на заседании пленума ДУМ РТ.

Кроме того, на пленуме был объявлен размер выплаты садаки во время месяца Рамазан: фидия - 200 рублей. Нисаб для выплаты закята – 198000 рублей. Фитр - 100 рублей.