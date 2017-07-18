Свыше 100 татарстанцев во главе с министром экологии отправились в сплав по Меше

Сегодня более 100 жителей Татарстана, в числе которых был и министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, приняли участие в экологическом сплаве по реке Меша.
Экосплав проходит в Татарстане второй год: в 2016-м он был посвящен Году водоохранных зон, в этом году приурочен к экватору Года экологии и общественных пространств в Татарстане. В мероприятии принимают участие специалисты Минэкологии РТ, члены регионального отделения Русского географического общества в РТ и сотрудники Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.
Команды стартовали в 10 утра из поселка Альвидино Пестречинского района, промежуточным пунктом стало село Конь, где участники экосплава остановились на обед. После этого началось прохождение второго участка пути длиною в 4 км: здесь собравшимся предстояло пройти «Пестречинский порог», поэтому в промежуточной точке команды усилили обмундирование.
«Мы выбрали реку Мешу, чтобы в полную силу оценить всю красоту наших малых рек. Проплывая все эти красоты, мы видим, что река в хорошем состоянии, видим чистые берега, чистую реку. Кроме того, параллельно мы ведем отборы проб воды – как экспресс-анализ, так и для дальнейших лабораторных исследований, которые в ложатся в основу мониторинга, ежегодно проводимого по татарстанским рекам. Воды реки Меша по всем показателям чистые», – отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.
В 2016 году Минэкологии РТ совместно с Русским географическим обществом дало старт экспедициям по малым рекам республики – это были в первую очередь туры для молодежи, где экопросвещение сочеталось с очисткой от мусора рек и берегов, пишет "Татар-информ".
«Цель этого экосплава – не собрать мусор и не найти незаконный захват территории, а привлечь внимание общественности, татарстанцев к тем малым рекам, которые составляют национальный фонд республики. Мы привыкли говорить о больших реках: о Волге, Каме. Но такие малые реки не менее красивы, они уникальны, и наша задача – показать и рассказать о них людям», – подчеркнул председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.
«Меша – очень чистая и красивая река, радует, что мы собрали очень мало мусора в ходе сплава. Эта река ранее была своего рода неувиденной, но, проехав сегодня даже 20 км, мы видим, что это приятная, чистая река, где можно забыть обо всем и, не выезжая за границу, сплавляться, отдыхать с семьей», – рассказал глава Пестречинского района Эдуард Дияров.
Комментарии посетителей
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