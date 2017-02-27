ТАИФ готов участвовать в санации «Татфондбанка»

|27 февраля в 12:34
Из главных привлекательных характеристик данного инструмента — 100-процентная надежность и ставки выше, чем у банковских депозитов.
|27 февраля в 12:06
Наличие стратегического инвестора является обязательным условием для принятия Банком России решения.
|27 февраля в 12:02
Зампредседателя Набережночелнинского суда назначили Жанну Низамову. Судьей Тукаевского районного суда стала Олеся Зверева.
|27 февраля в 11:47
2 марта представители 13 предприятий и организаций предложат горожанам новую работу. Ярмарка вакансий откроется в 10:00 по адресу: г. Набережные Челны, пр. Мира д. 87/22.
|27 февраля в 11:01
В эти дни принято больше времени проводить в молитве и чтении духовной литературы. Верующие также воздерживаются от мясных и молочных продуктов.
|27 февраля в 09:30
На акции протеста активисты потребовали отставки депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной.
|27 февраля в 08:29
Основная тема форума, который проходит сегодня в главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи - «Новые проекты для роста».
|22 февраля в 15:15
Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.
|22 февраля в 13:25
Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.
|22 февраля в 11:47
Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.
Комментарии посетителей
Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч
Проблема смены поколений общая для всех регионов, для всех отраслей (кроме новых типа айти, где ещё пожилых...
У нас очень хорошая природа. Постройте лучше у нас санаторий для всех жителей Татарстана. На рыбалку все едут...
Скорее всего многие нас Мензелинцев, не понимают почему мы протестуем. Особенно те кто никогда не был или не...
Господин Прокофьев, надо искать причину провалов в себе, а не в других. Ваш Миргалимов, при вашем молчаливом...
итоги, кстати, весьма неплохие, а главное Магдеев с дольщиками разобрался наконец-то, очень благодарен ему....
На Универсаме подземка тоже течёт и на неё 2 раза деньги тратили. Первый раз вообще ужас, что там сотворили и...
Он не прикидывается) Если посмотреть на это с другого ракурса - спич был не в адрес челнинцев, а в адрес...
Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
Обычно фирма-монополист ООО “Школьное питание” с прошлого века проверяет себя сама. А тут, видимо, проверки...
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...
Даю пояснения. В 1936 г Тукееву Федосию(Федору) Петровну 14-летнию направили работать в автобазу в г Баймак,...
Скорее всего нашли крайнего.Ему светит Белый лебедь.Ну или Чёрный дельфин.