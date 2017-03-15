Тамбовские «волки» не пустили челнинцев в полуфинал

Два матча в Тамбове ХК «Челны» проиграл (4:2, 2:1 в овертайме), поэтому чтобы продлить серию плей-офф дружине Мусакаева нужна была только победа. Однако единственную шайбу в матче забили гости, на 29-ой минуте встречи Богдан Гайдаш вывел гостей вперед. Михаил Дорофеев не успел перестроиться под бросок и шайба прошла точно над ним – 0:1. Все остальное время соперники безуспешно пытались «подобрать ключи» к замку от противоположных ворот.

К сожалению, если не брать прошлогодний успех челнинской молодежки в Первенстве МХЛ, когда челнинцы стали финалистами восточной конференции, хоккейный клуб «Челны» продолжает лихорадить в серии игр на вылет, где желто-синие постоянно вылетают уже на первой стадии «play off».

Тем самым, после трех проигранных встреч подряд подопечные Айдара Мусакаева выбывают из гонки за главный кубок Первенства - Кубок Федерации.