Таможня Татарстана закупит имитатор запаха долларов

Таможня Татарстана закупит химический имитатор запаха долларов за 10 866 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Так, согласно документации, имитатор запаха должен будет ориентировать служебную собаку на поиск американских долларов.
- Имитатор запаха не должен представлять опасности для здоровья людей и собак, и должен быть взрывобезопасен, - говорится в тексте документа.
Отмечается, что вес имитатора должен соответствовать эквиваленту не менее 10,5 тыс долларов США. Также его следует упаковать в тканевый мешочек и стеклянную банку с закрывающейся крышкой.
Напомним, ранее сообщалось, что МВД по РТ закупит 30 упаковок мельдония (милдроната) в рамках реализации Комплексной программы мер по обеспеченению безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего в заказе значатся 137 наименований лекарственных препаратов. Сумма контракта — 930 тыс рублей.
Комментарии посетителей
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