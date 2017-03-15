«Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 308 млн рублей

Согласно материалам электронного дела, «Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 302,7 миллионов рублей долга и 5,3 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения, так как истец не представил доказательств об оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Если до 27 марта документы не поступят, то суд может вернуть исковое заявление. Подали его 7 марта.
Информации, как образовался долг и других подробностей о сути претензий «Татагропромбанка» к «Тимер банку» нет. Издание «Бизнес online» со ссылкой на свом источники сегодня написало, что долг образовался после передаче средств «Татагропромбанка» «Татфондбанку». «Тимер Банк» выступал промежуточным звеном. 29 ноября 2016 года «Татагропромбанк» разместил на своем коррсчете в «Тимер банке» 300 млн рублей. Последний в тот же день разместил эту сумму в ТФБ по двум связанным межбанковским кредитам — каждый на 150 млн рублей. После того, как ТФБ остался без лицензии деньги «Тимер банка» в нем «считай что сгорели», пишет издание, А вот депозит Татагропромбанка никуда не делся».
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
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