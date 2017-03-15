«Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 308 млн рублей

Согласно материалам электронного дела, «Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 302,7 миллионов рублей долга и 5,3 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения, так как истец не представил доказательств об оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Если до 27 марта документы не поступят, то суд может вернуть исковое заявление. Подали его 7 марта.

Информации, как образовался долг и других подробностей о сути претензий «Татагропромбанка» к «Тимер банку» нет. Издание «Бизнес online» со ссылкой на свом источники сегодня написало, что долг образовался после передаче средств «Татагропромбанка» «Татфондбанку». «Тимер Банк» выступал промежуточным звеном. 29 ноября 2016 года «Татагропромбанк» разместил на своем коррсчете в «Тимер банке» 300 млн рублей. Последний в тот же день разместил эту сумму в ТФБ по двум связанным межбанковским кредитам — каждый на 150 млн рублей. После того, как ТФБ остался без лицензии деньги «Тимер банка» в нем «считай что сгорели», пишет издание, А вот депозит Татагропромбанка никуда не делся».