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15 сентября в 13:26
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье

Проект находится на стадии разработки. Открыть производство планируют в середине 2018 года.

15 сентября в 12:32
В Лондоне произошел новый теракт
В Лондоне произошел новый теракт

На станции метро Parsons Green сработало взрывное устройство, по предварительным данным пострадали 20 человек.

15 сентября в 12:28
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр

Яковлев полагает, что, поскольку земля находится недалеко от генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ», автогигант может завладеть ей и построить там новую парковку.
15 сентября в 11:23
Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)

Видео-блогер из Набережных Челнов Ира Смелая выпустила новый видеоролик на песню «Pussy Power»

15 сентября в 11:04
В Челнах пройдут гонки на мини-багги
В Челнах пройдут гонки на мини-багги

Спортсмены посоревнуются за кубок команды “Камаз-мастер”.

15 сентября в 10:02
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить

Специально отведенные ранее комнаты для курения будут не просто закрыты на замок, но и опечатаны.
15 сентября в 09:10
Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»
Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»

По словам Рустам Минниханова, уровень отношений между Россией и Китаем способствуют развитию инвестиционных проектов.

15 сентября в 08:28
Верховный суд не нашел криминала в действиях челнинца, стрелявшего из Калашникова
Верховный суд не нашел криминала в действиях челнинца, стрелявшего из Калашникова

Он счел, что в решении горсуда автограда нет данных о том, в чем именно заключалось нарушение общественной безопасности и общественного порядка.

14 сентября в 16:48
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа

Его госпитализировали в БСМП с ушибленной раной левого колена, ушибом правого коленного сустава, ссадинами правой голени и бедра.

14 сентября в 14:55
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна

Окровавленное тело нашли возле одного из подъездов дома в 17 комплексе.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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15 сентября 2017г. 14:03

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Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)
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в 11:23
Рубрика: Вечерка On-Line

Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)

Видео-блогер из Набережных Челнов Ира Смелая, более известная в YouTube как Tatarka, выпустила новый клип на песню «Pussy Power»

Челнинка стала безумно популярна после того, как выпустила свой первый клип на песню «Алтын». За считанные дни песня набрала массу слушателей и зрителей из-за необычного сочетания cloud rap (особого стиля реп-музыки) и татарского языка. В этот раз Tatarka изменила себе и исполнила песню на английском языке. Композиция с провокационным названием «Pussy Power» ("сила киски") была опубликована в YouTube вчера и уже набрала почти полмиллиона просмотров, пишет портал "Челны24".

Ира Смелая сейчас проживает в Санкт-Петербурге вместе со своим мужем, который известен в интернете как Ильич и является участником известной группы Little Big. 

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