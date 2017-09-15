Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)

Видео-блогер из Набережных Челнов Ира Смелая, более известная в YouTube как Tatarka, выпустила новый клип на песню «Pussy Power»

Челнинка стала безумно популярна после того, как выпустила свой первый клип на песню «Алтын». За считанные дни песня набрала массу слушателей и зрителей из-за необычного сочетания cloud rap (особого стиля реп-музыки) и татарского языка. В этот раз Tatarka изменила себе и исполнила песню на английском языке. Композиция с провокационным названием «Pussy Power» ("сила киски") была опубликована в YouTube вчера и уже набрала почти полмиллиона просмотров, пишет портал "Челны24".

Ира Смелая сейчас проживает в Санкт-Петербурге вместе со своим мужем, который известен в интернете как Ильич и является участником известной группы Little Big.