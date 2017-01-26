Татарский драмтеатр в Челнах ставит спектакль по пьесе Мустая Карима

Первой премьерой 2017 года в татарском драмтеатре Набережных Челнов станет драма «Ай тотылган төндә» («В ночь лунного затмения»), поставленная главным режиссёром Фаилем Ибрагимовым по пьесе классика советской литературы Мустая Карима, сообщает пресс-служба мэрии.

В творческую группу спектакля также вошли художник, заслуженный деятель искусств РФ и Калмыкии Валерий Яшкулов, композитор, заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин, балетмейстер Нурбек Батуллин.

Наряду с опытными артистами театра, такими как заслуженный артист РФ, народный артист РТ Инсаф Фахретдинов, народный артист РТ Булат Саляхов, заслуженные артисты РТ Энже Шигапова, Ильфат Аскаров, Рафик Каюмов, Рафиль Сагдуллин над спектаклем работают и молодые артисты, только в начале этого сезона пополнившие челнинскую труппу. Это Руслан Аюпов, Дастан Бабаханов, Зульфия Гильмутдинова и Зульфия Галиуллина.

Напомним, что по данному произведению Мустая Карима в 1978 году был снят одноименный художественный фильм, кроме того, было поставлено несколько спектаклей. Скажем, только в академическом театре им. Г. Камала к этой драме обращались трижды. В 1965 году «Ай тотылган төндә» поставил режиссер Ширияздан Сарымсаков, в 1988 году — Лек Валиев, а в 2013 году Рамиль Гараев выпустил моноспектакль с заслуженной артисткой Татарстана Халимой Искандеровой.

Премьерные показы в татарском драмтеатре Набережных Челнов намечены на 25 и 26 февраля, начало в 18:00 часов.