Татарский язык предложили сделать единственным государственным языком Татарстана

Всетатарсткий общественный центр (ВТОЦ) распространил обращение к депутатам разных уровней, политическим и общественным организациям республики, озаглавленное «Спасти татарский язык», пишет "Новая газета".
По мнению национальных активистов, в Татарстане остается все меньше татар, способных читать татарские книги и газеты и выражать мысли на родном языке. Они напоминают, что Конституция Татарстана 25 лет назад закрепила в республике два равноправных государственных языка — русский и татарский. Однако фактически здесь только один государственный язык — русский.
За все эти годы в Госсовете Татарстана «так и не смогли организовать хотя бы одно заседание на татарском языке, а в Казанской Гордуме отменили синхронный перевод», говорится в документе.
В обращении также подчеркивается, что в республике закрыто 699 татарских школ, закрыты татарские факультеты в двух вузах.
«Что делать?» — говорится в обращении ВТОЦ. И вносится предложение: «В Татарстане должен быть один государственный язык — татарский. Радикально? Может быть, есть другие предложения, как сохранить татарский язык?»
ВТОЦ намерен инициировать в этой связи широкую общественную дискуссию.
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