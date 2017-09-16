В Татарстане сократят уроки национального языка для русскоязычных детей



Министерство образования Татарстана изменит объем преподавания татарского языка для русских школьников. Об этом сообщает "НацАкцент" со ссылкой на слова председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова.



"Жизнь показывает, что для русскоязычных детей в том объеме, который преподается, он не нужен", — пояснил он, отметив, что такой подход показал себя неэффективным.



По его словам, новый учебный план предусматривает отказ от преподавания языка в старших классах и существенное уменьшение количества часов татарского языка для русскоязычных детей в 4-9 классах. Кроме того, сама программа пересматривается для того, чтобы в итоге дети знали язык на бытовом уровне без погружения в грамматику. Глава профильного Комитета отметил, что при этом в школах сохранится обучение татарскому языку как государственному.



Он отметил, что изменений стоит ожидать "в ближайшее время, не на следующий год". Сейчас идет формирование учебных программ, количества часов, доведение их до образовательных учреждений.