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16 сентября в 09:56
В Татарстане сократят уроки национального языка для русскоязычных детей
В Татарстане сократят уроки национального языка для русскоязычных детей

Новый учебный план предусматривает отказ от преподавания языка в старших классах и существенное уменьшение количества часов татарского языка для русскоязычных детей в 4-9 классах.

15 сентября в 16:05
В Челнах пройдет фестиваль настольных игр
В Челнах пройдет фестиваль настольных игр

Сотрудники «Историко-краеведческого музея» будут играть с жителями и гостями города в шашки, домино, лото, пятнашки, а также современные игры, популярные среди детей и молодежи.

15 сентября в 13:42
Кросс “Татарстана” пройдет в двух точках Челнов
Кросс “Татарстана” пройдет в двух точках Челнов

В парке Прибрежном старт дадут в 9:30, а официальное открытие соревнований в парке Культуры поселка ГЭС начнется в 10:00.

15 сентября в 13:26
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье

Проект находится на стадии разработки. Открыть производство планируют в середине 2018 года.

15 сентября в 12:32
В Лондоне произошел новый теракт
В Лондоне произошел новый теракт

На станции метро Parsons Green сработало взрывное устройство, по предварительным данным пострадали 20 человек.

15 сентября в 12:28
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр

Яковлев полагает, что, поскольку земля находится недалеко от генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ», автогигант может завладеть ей и построить там новую парковку.
15 сентября в 11:23
Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)

Видео-блогер из Набережных Челнов Ира Смелая выпустила новый видеоролик на песню «Pussy Power»

15 сентября в 11:04
В Челнах пройдут гонки на мини-багги
В Челнах пройдут гонки на мини-багги

Спортсмены посоревнуются за кубок команды “Камаз-мастер”.

15 сентября в 10:02
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить

Специально отведенные ранее комнаты для курения будут не просто закрыты на замок, но и опечатаны.
15 сентября в 09:10
Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»
Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»

По словам Рустам Минниханова, уровень отношений между Россией и Китаем способствуют развитию инвестиционных проектов.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 09:56
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане сократят уроки национального языка для русскоязычных детей

В Татарстане сократят уроки национального языка для русскоязычных детей


Министерство образования Татарстана изменит объем преподавания татарского языка для русских школьников. Об этом сообщает "НацАкцент" со ссылкой на слова председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова.

"Жизнь показывает, что для русскоязычных детей в том объеме, который преподается, он не нужен", — пояснил он, отметив, что такой подход показал себя неэффективным.

По его словам, новый учебный план предусматривает отказ от преподавания языка в старших классах и существенное уменьшение количества часов татарского языка для русскоязычных детей в 4-9 классах. Кроме того, сама программа пересматривается для того, чтобы в итоге дети знали язык на бытовом уровне без погружения в грамматику. Глава профильного Комитета отметил, что при этом в школах сохранится обучение татарскому языку как государственному.

Он отметил, что изменений стоит ожидать "в ближайшее время, не на следующий год". Сейчас идет формирование учебных программ, количества часов, доведение их до образовательных учреждений.

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Комментарии:


. 16.09.2017 11:46

Больше 20 лет потрачено, чтобы понять  “неэффективность” ....и ненужность (”Жизнь показывает, что для русскоязычных детей в том объеме, который преподается, он не нужен”, )

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