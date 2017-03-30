Татарстан стал первым в рейтинге безопасности дорог РФ

Татарстан занял первое место среди российских регионов по безопасности дорожного движения благодаря внедрению различных систем слежения. Об этом заявил вице-губернатор Вологодской области Виталий Тушинов, которая заняла второе место в рейтинге, сообщает ТАСС.
«Вологодская область, несмотря на восьмое место в стране по протяженности дорог (более 28 500 км), занимает второе место в России по безопасности дорог, меньше показатели аварийности только в Татарстане», – заявил Тушинов.
По его словам, Татарстан также лидирует по числу мобильных комплексов и устройств, установленных на дорогах. «Больше мобильных комплексов и устройств только в Татарстане, вот благодаря чему достигается низкая аварийность на дорогах», – пояснил Тушинов.
Комментарии посетителей
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
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что за чушь. проплаченный отзыв.
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