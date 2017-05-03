Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД

Татарстан лидирует по количеству полученных штрафов за рулем автомобиля. На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования «ШТРАФоопасные» и «ШТРАФобезопасные» регионы России.

Источником информации послужила база данных сервиса «Штрафы ГИБДД», содержащая в себе количественную информацию о выписанных и оплаченных дорожных взысканиях за 2016 год по всей стране.

Сотрудники проекта сопоставили полученные данные и на основании этой информации подготовили рейтинг и антирейтинг регионов страны с самым небольшим и самым большим числом штрафов в пересчете на одного жителя региона.