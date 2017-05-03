Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД

|03 мая в 16:05
Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.
|03 мая в 15:45
В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.
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|03 мая в 14:16
Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.
|03 мая в 11:11
9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение полка.
|03 мая в 10:57
5 мая специалисты ответят на вопросы по пенсионному обеспечению ветеранов. В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27.
|03 мая в 10:51
В скором времени коммунальщики приступят к опрессовке тепловых сетей.
|03 мая в 10:22
Вызвать врача на дом можно с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
|03 мая в 10:17
На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования «ШТРАФоопасные» и «ШТРАФобезопасные» регионы России.
|03 мая в 10:12
Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые.
|03 мая в 08:42
Сразу несколько жалоб появились в системе “Народный контроль” за эти дни.
Комментарии посетителей
главное чтобы мост не обвалился
При проезде через Шильну тоже “пробки” в сторону города....Так что даже не надейтесь скоротать время.... Если...
какой жестокий этот Дамир Хафизов... и тупой. ему же говорят что можно отдать на усыновление больных спидом, а...
Потому что камеры со всей России здесь,и стоят они не там где возможны дтп а там где выгодно владельцу:)...
“ГИБДД рекомендуют заранее продумывать маршруты, учитывая при этом возможные заторы на дорогах.” в данном...
Географию когда подучишь, малобальник егэшный
Интересно откуда у жены Минеханова недвижимость в Саудовской Аравии в наследовании? Наверное дедушка был...
Какой анализ? Где??? Дочь год назад приехала в свою поликлинику с баночкой с клещом... Сказали ехать в...
О чем хотел сказать-то?
Грамотнее будет подписать акт со словами: услуга не оказана, оплате не подлежит. Т.е. не в квитанциях на...
Везде цензура, глупости писать - не мешки ворочать, да? А этот персонаж - просто сказка. Как чушь нести, да...
Марат, попробуй устроиться на работу в хороший коллектив. Ты же спец. Твое мировозрение изменится. ...
“... тогда забегают...” Ничего они бегать не будут. Выйдут за дверь и распишутся сами за вас, вы и знать не будете,...
Зато натурель))
А к нам приходили два парня, посмотрели всё- и духовку, и шланг, и все конфорки проверяли, даже плиту...
очень оригинальная)))))))))
У нас в доме 28/03 такая проверка была в январе. Пришла девушка и стала проверять плиту. Из четырёх конфорок две...
У нас в 10 комплексе также проверяли, сунули акты на подпись и ушли. Люди и не знают, что они должны посмотреть....
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 10% учителей русского языка не владеют своим предметом после окончания...
У меня в младших классах была учительница, которая била детей линейкой, а если ребенок жевал жвачку,...