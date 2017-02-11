Татарстанцы включились в освоение Камчатки

Жители Татарстана в числе 30 субъектов России активно подают заявки на получение «дальневосточного гектара». Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне могут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. 1 февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.
По информации краевого Минимущества, с 1 февраля уже поступило более 600 заявлений, в том числе порядка 120 от жителей других регионов. Всего на Камчатке с 1 июня 2016 года на получение «дальневосточного гектара» подано более 2,2 тысячи заявлений. Одобрено 680 обращений от граждан, а 170 человек уже получили свой гектар на полуострове.
«География обращений довольно обширна, по количеству заявок лидирует Москва и Московская область, за ними следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым, Татарстан и Башкортостан и прочие регионы России – всего порядка 30 субъектов», – сообщили в ведомстве.
Комментарии посетителей
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
Уверен, что увеличение оплаты за отопление сразу на 30 % в этом году (чтобы строить альтернативные котельные) и...
Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...
А советский союз не хотите вспомнить? Чиновники боялись народа, не наглели, а сейчас плевать им на народ....
По стопам Еретнова... власть неизобретательна...
а то, что существуют ЗППП и вобще, облико морале, ферштеен?
Так вы повышайте услуги ЖКХ каждый месяц.Доходы населения падают а жизнь дорожает.Так где взять деньги на...
Наверное этот мед.центр хотели построить в 45 ом комлексе им сдесь зарубили сейчас ищут новое место.
Ну подумаешь зачесались гениталии ну и что?
И пусть у Шендеровича матрас конфискуют.
Никакого запаха (от мусоросжигательного завода в Москве - прим. ред.) не ощущается. Наоборот, в воздух...
Юра и другие! ЕДИНАЯ РОССИЯ В.Путина Восстанови Уфимскую Губернию! Нужен «РЕФЕРЕНДУМ» Законный...
Кашаповы-иштякабашкиры негодяи!!!! Кашаповы Рафис и Нафис Фуфло, Шакалы «Негодяи» братья близнецы...
АТКА ТАТАРЛАР ХЫЯНӘТ ИТТЕЛӘР!!! Казань – колыбель Татарской нации! Атлар Татарны батыр...
БОЛГАРЫ ИЛИ ТАТАРЫ!!!! Булгары Тюркского происхождения! Прежде были Язычниками! Ареал проживания был в...
А слово “google” знаешь ? Или программа в недрах твоей черепной головки набрана только 18-ю символами - http://v-chelny.ru ?...
что такое бот? слово “прикольно” знаю - сын-подросток
Семь железнодорожных цистерн со СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ краской - красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой,...
Это че такое ? Даже местным, но если ненадлежащим образом оформлена прописка только стетоскоп и аспирин. А...