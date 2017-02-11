Татарстанцы включились в освоение Камчатки

Жители Татарстана в числе 30 субъектов России активно подают заявки на получение «дальневосточного гектара». Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне могут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. 1 февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.

По информации краевого Минимущества, с 1 февраля уже поступило более 600 заявлений, в том числе порядка 120 от жителей других регионов. Всего на Камчатке с 1 июня 2016 года на получение «дальневосточного гектара» подано более 2,2 тысячи заявлений. Одобрено 680 обращений от граждан, а 170 человек уже получили свой гектар на полуострове.

«География обращений довольно обширна, по количеству заявок лидирует Москва и Московская область, за ними следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым, Татарстан и Башкортостан и прочие регионы России – всего порядка 30 субъектов», – сообщили в ведомстве.