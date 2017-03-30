Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав у него 17 рублей

В Чистополе накануне вечером 49-летний мужчина избил на улице 12-летнюю девочку и забрал у нее 17 рублей, об этом сообщают "Чистопольские известия".

По предварительным данным, мужчина около 19 часов напал на девочку, сначала он забрал у нее деньги, а потом прошел вместе с ней до ее дома, где потребовал 1000 рублей, а затем жестоко избил ее, не получив их. Сейчас девочка находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов после получения сообщения о происшествии начали поиски подозреваемого. Со слов потерпевшей, на правой руке у него отсутствовали минимум 2 фаланги безымянного пальца.

Полицейские задержали подозреваемого, он сознался в совершении преступления. Выясняются все обстоятельства происшествия, пишет "ProKazan".