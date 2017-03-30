Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав  у него 17 рублей

В Чистополе накануне вечером 49-летний мужчина избил на улице 12-летнюю девочку и забрал у нее 17 рублей, об этом сообщают "Чистопольские известия".
По предварительным данным, мужчина около 19 часов напал на девочку, сначала он забрал у нее деньги, а потом прошел вместе с ней до ее дома, где потребовал 1000 рублей, а затем жестоко избил ее, не получив их. Сейчас девочка находится в больнице.
Сотрудники правоохранительных органов после получения сообщения о происшествии начали поиски подозреваемого. Со слов потерпевшей, на правой руке у него отсутствовали минимум 2 фаланги безымянного пальца.
Полицейские задержали подозреваемого, он сознался в совершении преступления. Выясняются все обстоятельства происшествия, пишет "ProKazan".
Комментарии посетителей
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
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типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
Почему дорожная разметка должна быть только на проспекте М.Джалиля и к 9 мая? В остальное время и на других...
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Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
Потому что у нас только прикрываются религией, а на деле говно. Соседи строят из себя истинных мусульман, а за...