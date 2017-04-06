Татарстанец «подделал» госномер машины, чтобы штрафы приходили другому человеку

На проспекте Ямашева в Казани инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль Volkswagen. Водитель требованиям не подчинился, а лишь еще больше увеличил скорость, сообщает kazan.ru.

Полицейские бросились в погоню, но через несколько кварталов, на улице Меридианной, иномарка свернула во дворы. Там водитель бросил машину перед домом, а сам успел забежать в подъезд и укрылся в одной из квартир.

Внимательно осмотрев внедорожник, инспекторы выяснили, что на машине нарочно испорчены госномера. Спереди и сзади была содрана краска на одних и тех же местах: из буквы «о» получилась «с», к тому же отскоблили покрытие на обозначении кода региона, так, чтобы из «116» получился «16». В итоге все штрафы от фоторадаров, должны были приходить по адресу совсем другого автомобилиста.

Инспекторы сфотографировали нарушения, и в ближайшее время следователи должны привлечь водителя к ответственности. По статье подделка госномера может грозить не только штраф до 80 тысяч рублей, но и лишение свободы.