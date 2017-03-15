Татарстанец убил любовника сожительницы и отрезал головы попугаям

На скамье подсудимых Нижнекамского городского суда оказался ревнивый мужчина, который подозревается в убийстве любовника своей сожительницы. Убийца скрывался недолго - вскоре его задержали.
Оказалось, что в 25 лет у молодого человека уже 6 судимостей.
Как сообщает NTR-24.RU, трагедия произошла летом 2016 года. Молодой человек узнал о связи своей возлюбленной с другим и решил избавиться от соперника. О связи стало известно после того, как мужчина позвонил своей любовнице, а трубку взял ее гражданский супруг. Разговор был коротким: решили встретиться и разобраться по-мужски. В порыве ревности гражданский супруг до смерти забил любовника своей сожительницы.
После этого он отправился к женщине, чтобы отомстить и ей. К счастью, дома ее не оказалось, и всю злость мужчина выместил на квартире: разрубил диван, разрезал натяжные потолки, разбил телевизор, отрезал головы двум попугаям и забрал с собой компьютер.
Сейчас мужчина обвиняется еще по четырем статьям.
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
Softline непонятным образом отбирает победителей среди своих клиентов - это маркетинговый ход и неболее. Судя по...
У молодых семей хотя бы есть возможность приобрести жилье. Считаю, что не нужно отменять. Очень много семей...
Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...
Эта паника выгодна самому банку: банк является участником системы обязательного страхования вкладов...
Как не оправдала? А как же отчеты постоянные путиновские и медведевские, как все феерично и радужно стало...
Когда рождаемость растёт - это достижения нынешних властей, когда она падает - это отголоски 90-х годов. А...
Вы пытались получить кредит от своего местного финансового учреждения И вам не был предоставлен один из-за...
Психология быдла