Татарстанец убил любовника сожительницы и отрезал головы попугаям

На скамье подсудимых Нижнекамского городского суда оказался ревнивый мужчина, который подозревается в убийстве любовника своей сожительницы. Убийца скрывался недолго - вскоре его задержали.

Оказалось, что в 25 лет у молодого человека уже 6 судимостей.

Как сообщает NTR-24.RU, трагедия произошла летом 2016 года. Молодой человек узнал о связи своей возлюбленной с другим и решил избавиться от соперника. О связи стало известно после того, как мужчина позвонил своей любовнице, а трубку взял ее гражданский супруг. Разговор был коротким: решили встретиться и разобраться по-мужски. В порыве ревности гражданский супруг до смерти забил любовника своей сожительницы.

После этого он отправился к женщине, чтобы отомстить и ей. К счастью, дома ее не оказалось, и всю злость мужчина выместил на квартире: разрубил диван, разрезал натяжные потолки, разбил телевизор, отрезал головы двум попугаям и забрал с собой компьютер.

Сейчас мужчина обвиняется еще по четырем статьям.