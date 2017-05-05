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06 мая в 16:12
Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште
Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште

16 июля в Будапеште стартует Чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования по плаванию в столице Венгрии пройдут 23-30 июля. Спортсмены разыграют 42 комплекта наград.

06 мая в 16:07
МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны
МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны

С 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
06 мая в 15:57
Рустам Минниханов против принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»
Рустам Минниханов против принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»

– Люди должны идти осознанно, без принуждения. Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию. Это должно быть от души, - сказал президент Татарстана.

05 мая в 14:48
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов

Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

05 мая в 12:37
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы

Накануне утром 28-летний водитель трамвая в Казани сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

05 мая в 08:37
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян

Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 млрд. рублей в год. 

05 мая в 08:27
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией

Расследование выявило грубые нарушения в части организации питания детей: не было условий для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, мяса и овощей.

05 мая в 08:16
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт

Ремонт производится согласно технологии при благоприятных погодных условиях.

05 мая в 08:13
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.
05 мая в 08:06
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс

Индивидуальных предпринимателей и юрлиц обучат регистрации контрольно-кассовой техники.

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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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в 16:12
Рубрика: Вечерка On-Line

Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште

Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште

16 июля в Будапеште стартует Чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования по плаванию в столице Венгрии пройдут 23-30 июля. Спортсмены разыграют 42 комплекта наград. В состав сборной команды России вошли 28 пловцов, из которых трое – татарстанцы. Сообщает Всероссийская федерация плавания.

Стоит отметить, что все спортсмены прошли отбор на чемпионате России по плаванию в Москве. Так, честь страны и Татарстана будет отстаивать Никита Королев, Александр Красных и Григорий Тарасевич.

Кроме того, республиканские пловцы – Никита Королев, Эрнест Максумов и Ирина Приходько вошли в состав сборной России по плаванию для участия в Универсиаде-2017, которая пройдет в августе в Тайбэйе (Китай).

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