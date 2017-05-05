Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште

16 июля в Будапеште стартует Чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования по плаванию в столице Венгрии пройдут 23-30 июля. Спортсмены разыграют 42 комплекта наград. В состав сборной команды России вошли 28 пловцов, из которых трое – татарстанцы. Сообщает Всероссийская федерация плавания.

Стоит отметить, что все спортсмены прошли отбор на чемпионате России по плаванию в Москве. Так, честь страны и Татарстана будет отстаивать Никита Королев, Александр Красных и Григорий Тарасевич.

Кроме того, республиканские пловцы – Никита Королев, Эрнест Максумов и Ирина Приходько вошли в состав сборной России по плаванию для участия в Универсиаде-2017, которая пройдет в августе в Тайбэйе (Китай).