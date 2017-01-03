Татарстанский полнометражный фильм вышел в прокат

Игровой полнометражный фильм «Семейные хлопоты», снятый молодыми татарстанскими кинематографистами, в январе будут показывать в 12 кинотеатрах Москвы. Об этом рассказал Алексей Барыкин, заведующий кафедрой киноискусства КазГИК, пишет Татар-информ. Спикер также назвал это «полноценным московским прокатом».
«В начале этого года появился фильм «Семейные хлопоты». Это фильм, снятый на 70 процентов молодыми кинематографистами, нашими студентами или только вчерашними выпускниками института культуры. Фильм удалось выпустить в прокат в больших коммерческих сетях, в том числе в московских, федеральных, иностранных. В прокате порядка полумиллиона рублей он собрал, а в сети «Татаркино» он до сих пор собирает», — рассказал руководитель кафедры.
По словам продюсера фильма «Семейные хлопоты», Ассоциация продюсеров кино и телевидения предложила ему выкупить сценарий и сделать свой ремейк истории. «Я не уверен, будут ли это взаимоотношения русско-татарской семьи, может быть, они хотят переделать на русско-чеченскую, русско-украинскую. Во всяком случае, мы сейчас ведем переговоры об этом. Сейчас ведем переговоры о коммерческих кинотеатрах», — рассказал Алексей Барыкин.
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