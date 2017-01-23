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24 января в 18:19
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН

Он подтверждает высокий уровень защищенности горожан от возможных стихийных бедствий, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры городов.
24 января в 15:35
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм

Благодаря этому они могут пополненить оборотные активы для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия и не только.

24 января в 15:31
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» подвел первые итоги стартовавшей в декабре прошлого года акции.

24 января в 11:02
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей

Приоритет - работа над замещением импортных комплектующих, использующихся в производстве автомобилей нового модельного ряда.

24 января в 09:45
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами

41-летний водитель фуры вез груз в автоград с целью утилизации.

24 января в 09:38
В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман
В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман

Администрация больницы предоставила верующим отдельные помещения, после чего прихожане своими силами сделали ремонт.

24 января в 08:25
Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог
Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина РФ во вторник, 24 января.

23 января в 15:42
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»

Он и его 33-летняя супруга занимались незаконной банковской деятельностью.

23 января в 15:01
«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро
«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро

Судебная тяжба клуба с  Дмитрием Торбинским длилась около трех лет.

23 января в 12:57
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком

Городской суд приговорил ее к принудительному амбулаторному наблюдению у психиатра.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 85%
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Новости

Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
24 января 2017г. 23:20

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в 08:25
Рубрика: Вечерка On-Line

Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог

Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог

Татарстан в 2017 году на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам получит из госбюджета 578,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина РФ во вторник, 24 января.

Всего подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8,3 млрд рублей между 54 регионами РФ.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, говорится в справке к документу.

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