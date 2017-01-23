Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог

Татарстан в 2017 году на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам получит из госбюджета 578,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина РФ во вторник, 24 января.

Всего подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8,3 млрд рублей между 54 регионами РФ.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, говорится в справке к документу.