Татфондбанк начал принимать претензии

Сегодня банк России объявил о начале приема требований вкладчиков ПАО «Татфондбанк». «Временная администрация по управлению ПАО «Татфондбанк» извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189.32 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в извещении от 30 марта на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Претензии будут приниматься в офисах банка, 40 из которых находятся в Татарстане и ещё 22 в других регионах страны. Напомним, что в Челнах офисы Татфондбанка находятся по адресам:

Проспект Хасана Туфана, д. 12 (2/18);

Проспект Мира, д. 24 (7/20).

Предполагаемая сумма требований кредиторов Татфондбанка, по разным оценкам, варьируется от 40−50 до 100 млрд. рублей, сообщают Челны24..