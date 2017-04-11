Татфондбанк признан банкротом

Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, тем самым удовлетворив иск Центробанка. Об этом сообщается на сайте суда, передает "Бизнес Онлайн".

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в постановлении суда.

Представитель Центробанка, выступавшего в качестве истца, Дмитрий Малиновский сообщил в ходе заседания, что недостаток имущества для исполнения банком обязательств на дату отзыва лицензии составил 118,347 млрд руб. По его словам, работа временной администрации подтвердила несостоятельность банка.

Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб., обязательства банка составляли 189,74 млрд руб.

В марте после отзыва лицензий ЦБ РФ подтвердил предстоящее банкротство Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор Банка. Накануне Арбитражный суд РТ по иску ЦБ признал банкротом Анкор Банк, завтра инстанция рассмотрит дело о банкротстве ИнтехБанка.

