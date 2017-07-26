“Татнефть” хочет стать единоличным поставщиком топлива для Минобороны РФ

"Татнефть" намерена потеснить крупные нефтекомпании на рынке поставок топлива силовым ведомствам. Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева добавить компанию в список единственных поставщиков Минобороны, выяснил "Коммерсант".

В настоящий момент ведомство закупает нефтепродукты, в основном, у ЛУКОЙЛа, "Роснефти" и "Газпром нефти". Производимые ТАНЕКО нефтепродукты отвечают современным и перспективным требованиям. В частности, дизтопливо соответствует классу "Евро-6", может работать в условиях Крайнего Севера и имеет допуск Минобороны к применению в вооружении, военной и специальной технике.

Аппарат правительства расписал проработку предложения Минниханова на Минобороны, Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Собеседник издания отметил, что вопрос расширения списка поставщиков полностью лежит в сфере компетенции правительства РФ.