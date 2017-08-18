Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель

Русский драматический театр «Мастеровые» готовится к началу 43-го театрального сезона, который откроется 9 сентября показом комедии «Старики дураки» по пьесе Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата». События спектакля происходят в доме кукольника Федора Балясникова и его сына Кузьмы. И вдруг в жилище появляется очень милая девушка Виктоша. Отец и сын, а также друг семьи Христофор тотчас влюбляются в девушку. Очарованы Виктошей даже куклы. Но к разочарованию мужчин из Ленинграда приезжает жених девушки...
Постановщиком спектакля выступил главный режиссер «Мастеровых» Денис Хуснияров. Он обещает окунуть зрителя в романтичную эпоху 1960-х годов. Но для этого спектаклю нужна мебель того периода. Образцы изображены на фотографиях. Театр готов принять в дар раритетную мебель, а в знак благодарности предложит дарителям пригласительные билеты на любой спектакль.
Справки по телефону: 39-02-05 (с 09:00 до 17:00).
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
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А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...
Если анализировать данный конкретный случай - у Мингалимова Рузиля не только с сарказмом, но и с логикой всё...
А почему Раушан Валиуллин до сих пор работает в школе? Какие оценки он ставит ученикам, которые не разделяют...
Ох, только бумагу портить.
А как наказал то 4 министров?
Кое-кто давно тратил деньги уже на чужих дочерей. Не всё так однозначно и с врачом, и с бабаем, которого он...