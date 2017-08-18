Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель

Русский драматический театр «Мастеровые» готовится к началу 43-го театрального сезона, который откроется 9 сентября показом комедии «Старики дураки» по пьесе Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата». События спектакля происходят в доме кукольника Федора Балясникова и его сына Кузьмы. И вдруг в жилище появляется очень милая девушка Виктоша. Отец и сын, а также друг семьи Христофор тотчас влюбляются в девушку. Очарованы Виктошей даже куклы. Но к разочарованию мужчин из Ленинграда приезжает жених девушки...

Постановщиком спектакля выступил главный режиссер «Мастеровых» Денис Хуснияров. Он обещает окунуть зрителя в романтичную эпоху 1960-х годов. Но для этого спектаклю нужна мебель того периода. Образцы изображены на фотографиях. Театр готов принять в дар раритетную мебель, а в знак благодарности предложит дарителям пригласительные билеты на любой спектакль.

Справки по телефону: 39-02-05 (с 09:00 до 17:00).



