Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом

Только за октябрь в мессенджере Telegram были заблокированы свыше 8,5 тыс. каналов, связанных с терроризмом. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на роль сервиса в некоторых странах как единственной популярной платформы для независимых источников информации. В качестве примера был приведен Иран, пишет КП.

При этом Дуров подчеркнул: «Конечно, существуют правила, которыми должны руководствоваться администраторы каналов Telegram’а, например, правила запрещают публично пропагандировать насилие в любой форме».

«Критика местных властей, оспаривание статус-кво и участие в политических дебатах допустимы. А поощрение насилия и призыв к действиям, которые могут нанести ущерб невиновным людям, недопустимы. Это правило, которое мы всегда применяем при модерации публичных каналов», – резюмировал создатель «ВКонтакте» и Telegram’а.