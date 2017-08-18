Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

Первые дистанционные консультации врача и пациента станут доступны в Татарстане уже с 1 января 2018 года. Об этом министр здравоохранения РТ Адель Вафин рассказал журналистам на Международном конгрессе молодых ученых в медицине «RE:Search», который проходит сегодня в Иннополисе.
«Направление телемедицины очень актуально. Я думаю, что дистанционные консультации "врач-пациент" будут возможны уже с 1 января 2018 года по тем результатам, которые будет иметь сам больной. Скажем так, просто не имея никаких результатов первичных анализов, нужно будет все равно пройти их. В законе же прописано, что первая консультация должна быть очно. Первично больного нужно будет осмотреть», – отметил министр.
По словам Аделя Вафина, во время развития телемедицины в Татарстане уже реализован проект «единый рентгенолог».
«Это когда снимок, сделанный на КТ или МРТ, может быть описан врачом-рентгенологом, который находится на дежурстве, вне зависимости от времени дня и ночи. За 2,5 месяца у нас прошло 2000 таких описаний. Где бы ни находился больной, его снимок в течение 30 минут описывается нужным специалистом. Многое в мире сделано для телемедицины. Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, уровень холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента. В будущем, я думаю, все эти устройства будут интегрированы в наш смартфон. Очень много наработок. Я думаю, что в ближайшее время будет прорыв в этом направлении», – подчеркнул министр.
Напомним, в конце июля Президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине, предусматривающий выписку электронных рецептов и возможность оказания медицинской помощи дистанционно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту закона, выдавать рецепты на лекарства, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справки и рецепты на медицинские изделия можно будет в форме электронного документа.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения – с 1 января 2019 года, сообщает "Татар-информ".
Комментарии посетителей
А в Челнах штаб-квартира отель Татарстан и “европосёлок” Маленькая Страна ??? :))
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