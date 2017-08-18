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18 августа в 08:07
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей

Прокуратура города просит родителей не оставлять своих малолетних детей без надлежащего контроля.

17 августа в 16:41
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

- Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента, - заявил Адель Вафин.

17 августа в 15:12
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

17 августа в 14:37
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы

В ткани корпоративной рабочей формы заводчан будет больше хлопка, чем раньше.

17 августа в 14:25
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»

Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов призвали предпринимателей не реагировать на слухи.

17 августа в 13:57
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

17 августа в 12:19
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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18 августа 2017г. 08:21

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в 16:41
Рубрика: Вечерка On-Line

Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

Первые дистанционные консультации врача и пациента станут доступны в Татарстане уже с 1 января 2018 года. Об этом министр здравоохранения РТ Адель Вафин рассказал журналистам на Международном конгрессе молодых ученых в медицине «RE:Search», который проходит сегодня в Иннополисе.

«Направление телемедицины очень актуально. Я думаю, что дистанционные консультации "врач-пациент" будут возможны уже с 1 января 2018 года по тем результатам, которые будет иметь сам больной. Скажем так, просто не имея никаких результатов первичных анализов, нужно будет все равно пройти их. В законе же прописано, что первая консультация должна быть очно. Первично больного нужно будет осмотреть», – отметил министр.

По словам Аделя Вафина, во время развития телемедицины в Татарстане уже реализован проект «единый рентгенолог».
«Это когда снимок, сделанный на КТ или МРТ, может быть описан врачом-рентгенологом, который находится на дежурстве, вне зависимости от времени дня и ночи. За 2,5 месяца у нас прошло 2000 таких описаний. Где бы ни находился больной, его снимок в течение 30 минут описывается нужным специалистом. Многое в мире сделано для телемедицины. Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, уровень холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента. В будущем, я думаю, все эти устройства будут интегрированы в наш смартфон. Очень много наработок. Я думаю, что в ближайшее время будет прорыв в этом направлении», – подчеркнул министр.

Напомним, в конце июля Президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине, предусматривающий выписку электронных рецептов и возможность оказания медицинской помощи дистанционно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, выдавать рецепты на лекарства, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справки и рецепты на медицинские изделия можно будет в форме электронного документа.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения – с 1 января 2019 года, сообщает "Татар-информ".

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