Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные

Электробус КАМАЗ-6282 - совместный проект ПАО «КАМАЗ» и российской научно-технической компании Drive Electro. Тестовая эксплуатация новой модели началась в мае 2016 года в «Сколково», продолжилась на проспектах Москвы, и сегодня электробус КАМАЗ курсирует по маршрутам Санкт-Петербурга. Пассажиры и водители отмечают плавный ход электробуса, бесшумность, быстрый разгон и экологичность, сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".
Уникальный электробус второго поколения КАМАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Кроме того, модель оборудована литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, что дополняет ряд преимуществ. Электробус успешно заряжается даже в условиях низких температур, при этом для зарядки требуется всего 6 минут. Также благодаря сравнительно низкой массе аккумуляторов электробуса КАМАЗ есть возможность перевозить большое количество пассажиров.
Аккумулятор рассчитан, как минимум, на 20 тысяч циклов полного заряда/разряда, а это более 15 лет интенсивной эксплуатации. С учётом низкой стоимости обслуживания и эксплуатации цена на электробус КАМАЗ окупается в середине его жизненного цикла.
По словам главного конструктора по автомобильным агрегатам и спецтехнике ПАО КАМАЗ Андрея Савинкова, сегодня многие транспортные предприятия различных субъектов РФ готовы протестировать электробус на своих маршрутах. «Мы предлагаем на собственном опыте убедиться, что электробус КАМАЗ – это надёжное и экологически чистое транспортное средство, соответствующее современным международным стандартам и способное бесперебойно осуществлять пассажироперевозки на любом маршруте в любых погодных условиях», - отметил Савинков.
Согласно исследованиям, 70% загрязнений городской среды приходится на долю автомобильного транспорта, при этом немалую часть урона экологии наносит общественный транспорт. Переход на электрическую тягу может стать одним из главных способов повысить качество жизни в городах России. «КАМАЗ» совместно с компанией Drive Electro готовы ответить на спрос достойным предложением.
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