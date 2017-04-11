TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина

Ночью 8 апреля в Telegram корреспонденту Inkazan пришло анонимное сообщение на английском языке. На фото аккаунта отправителя было написано «TFB Leaks» (по аналогии с «Wikileaks», международным проектом, обнародующим секретные данные).

Аноним предложил корреспонденту получить документы по «Татфондбанку» (ТФБ) и выслал ссылку на архив с бухгалтерскими отчетами и договорами фирм бывшего председателя правления банка Роберта Мусина. Все попытки связаться с отправителем и вступить в переписку ни к чему не привели — судя по всему, сообщения отправлял бот.

В архиве было 13 документов, в том числе отчеты ООО «Новая нефтехимия» (компания Мусина, акционер ТФБ), копии договоров «Татфондбанка», «Тимер банка» (Мусину принадлежит 100%) и «Радиотехбанка» (29,8% принадлежит ТФБ). Подтвердить подлинность документов не представляется возможным, но, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», сделки, о которых в них сообщается, проводились. Все компании, которые упоминаются в них, тоже зарегистрированы в картотеке.

Из нескольких присланных документов следует, что за три дня до введения временной администрации «Татфондбанк» добровольно отказался от части кредитов и обеспечений, передав все права по ним «Радиотехбанку».

12 декабря прошлого года ТФБ и «Радиотехбанк» заключили договор переуступки прав требований, по которому последнему отходили кредиты, залоговое имущество «Татфондбанка», поручительства и договоры страхования. Конкретный перечень кредитов, переданных нижегородскому банку, определялся приложением к основному договору, его аноним не прислал.

Но по другим отправленным документам видно, что «Радиотехбанку» отошли, например, кредитные договоры ТФБ с татарстанским ООО «Агрофирма “Восток”», дочерней компанией «Заинского сахара». Вместе с кредитами «Радиотехбанк» стал обладателем поручительств, залогов транспорта, спецтехники и оборудования.

Как выяснил Inkazan, в залоге у «Татфондбанка» по одному из этих кредитов было несколько автомобилей «Нива», ГАЗ, УАЗ, а также иностранные трактора, погрузчики, зерноуборочные комбайны и прочее имущество.

Информация о добровольном списании активов «Татфондбанка» соотносится с новым эпизодом уголовного дела в отношении Мусина, о котором 6 апреля сообщил Следственный комитет. Предправления ТФБ и неустановленные должностные лица, «осведомленные о неплатежеспособности банка», незадолго до введения временной администрации отказались от залогового имущества по четырем кредитам ООО «Урман» на 847 миллионов рублей. ООО "Урман" с недавних пор находится в стадии ликвидации, а бывшие руководители аффилированы с различными структурами Мусина.

Мусин до 16 апреля находится в изоляторе временного содержания, против него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.