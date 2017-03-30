Тхэквондисты Челнов стали победителями международного турнира «Шымкент Open»

Воспитанники спортивного клуба «Дельта» подростково-молодежного клуба «Экстрим» из Набережных Челнов стали победителями открытого международного турнира по тхэквондо «Шымкент Open». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Турнир прошел в городе Шымкент Республики Казахстан. Более 600 спортсменов из девяти стран мира боролись за звание лучших как в личном, так и в командном первенстве.

В индивидуальном первенстве спортсмены из Набережных Челнов отличились и завоевали пьедестал почета, заняв три призовых места. В командном зачете они стали победителями третьей степени.