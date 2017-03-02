ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке

ТНВ заключит соглашение о сотрудничестве с турецким телеканалом TRT и начнет трансляцию турецких сериалов на территории Татарстана, сообщает «БИЗНЕС Online» .

«В данный момент мы работаем над тем, чтобы установить более тесные контакты с ТРТ (Телевидение Республики Турция — прим. ред.) — одним из ведущих республиканских телеканалов Турции. На этом телеканале работают и местные татары, и наши соотечественники — наши коллеги. И они, и мы хотели бы плотно сотрудничать в некоторых областях», — рассказал главный редактор ТНВ Данил Гиниятов.

По словам генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, в первоочередных планах сотрудничества — показ турецких сериалов на ТНВ, которые будут предоставлены телеканалу за «небольшую плату или, может быть, даже безвозмездно».



