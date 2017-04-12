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13 апреля в 16:27
Пострадавшую в питерском теракте челнинку выписали из больницы
Пострадавшую в питерском теракте челнинку выписали из больницы

В ближайшее время девушка планирует посетить автоград и повидаться со своими родными и близкими.

13 апреля в 16:17
88 ДТП произошло в Челнах из-за плохих дорог с начала года
88 ДТП произошло в Челнах из-за плохих дорог с начала года

Основные сопутствующие причины - плохая очистка дорог зимой.

13 апреля в 15:30
Аварийный день в Челнах переместился с пятницы на вторник
Аварийный день в Челнах переместился с пятницы на вторник

По данным ГИБДД города, на этот день приходится 17% всех ДТП.

13 апреля в 12:36
ТОСЭР Челнов пополнился двумя новыми резидентами
ТОСЭР Челнов пополнился двумя новыми резидентами

Специальная комиссия одобрила проекты компаний «ТатКлиматМаш» и «Венские вафли».

13 апреля в 10:10
Рост количества безработных регистрируется в ряде моногородов Татарстана
Рост количества безработных регистрируется в ряде моногородов Татарстана

По состоянию на 11 апреля 2017 года в Набережных Челнах насчитывается 1,5 тыс. официально зарегистрированных безработных граждан.

13 апреля в 08:58
Челнинцы дошли пешком до Елабуги
Челнинцы дошли пешком до Елабуги

В задумках организаторов - совершить экспедицию на Северный полюс и попасть на фестиваль самодельных летательных аппаратов — Red Bull Flugtag.

13 апреля в 08:28
В Татарстане мужчина попытался перебросить в колонию лимон с героином
В Татарстане мужчина попытался перебросить в колонию лимон с героином

В ходе расследования 27-летний мужчина признался, что причастен еще к трем перебросам в колонию.

13 апреля в 08:22
Мигрантов могут заставить депортироваться из России за свой счет
Мигрантов могут заставить депортироваться из России за свой счет

Депутат Госудмы Владимир Сысоев предложил обязать мигрантов оплачивать расходы за депортацию – это позволит снизить затраты федерального бюджета и ускорит их высылку на родину.

13 апреля в 08:20
Роспотребнадзор Челнов напомнил как правильно питаться пенсионерам
Роспотребнадзор Челнов напомнил как правильно питаться пенсионерам

Замедляющийся метаболизм, различные заболевания и образ жизни должны быть основополагающими факторами при выборе рациона и меню здорового питания, сообщают эксперты.

13 апреля в 08:12
В Татарстане таможенники нашли в посылке экстремистскую книгу
В Татарстане таможенники нашли в посылке экстремистскую книгу

Книга на русском языке “Толкование прекрасных имён Аллаха в свете Корана и Сунны” автора Аль-Кахтани, Са٬ид ибн٬Али Вахф” включена в Федеральный список экстремистских материалов под №2858.

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Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №14 от 12 апреля, 2017г.
13 апреля 2017г. 20:26

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в 12:36
Рубрика: Вечерка On-Line

ТОСЭР Челнов пополнился двумя новыми резидентами

ТОСЭР Челнов пополнился двумя новыми резидентами

Сегодня в Казани состоялось заседание республиканской  комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития с участием мэра города Наиля Магдеева и заместителя руководителя Исполнительного комитета Эльдара Тимергалиева. Как сообщает пресс-служба исполкома города, в результате инвестиционные проекты компаний «ТатКлиматМаш» и «Венские вафли» были одобрены. 

Компания  «ТатКлиматМаш» из Московской области (г.Звенигород), производитель климатических установок, планирует создать 33 рабочих места.  ООО «Венские Вафли» (Набережные Челны), производитель кондитерских изделий - 53 рабочих места. Объем инвестиций у двух компаний составит 170,48 млн рублей и 265,5 млн рублей соответственно.

На очереди получения статуса резидента ТОСЭР в Набережных Челнах находится еще одна компания, напоминает пресс-служба.

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