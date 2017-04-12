ТОСЭР Челнов пополнился двумя новыми резидентами

Сегодня в Казани состоялось заседание республиканской комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития с участием мэра города Наиля Магдеева и заместителя руководителя Исполнительного комитета Эльдара Тимергалиева. Как сообщает пресс-служба исполкома города, в результате инвестиционные проекты компаний «ТатКлиматМаш» и «Венские вафли» были одобрены.

Компания «ТатКлиматМаш» из Московской области (г.Звенигород), производитель климатических установок, планирует создать 33 рабочих места. ООО «Венские Вафли» (Набережные Челны), производитель кондитерских изделий - 53 рабочих места. Объем инвестиций у двух компаний составит 170,48 млн рублей и 265,5 млн рублей соответственно.

На очереди получения статуса резидента ТОСЭР в Набережных Челнах находится еще одна компания, напоминает пресс-служба.

