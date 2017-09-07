ТОСЭР «Набережные Челны» представили немецкому бизнесу

В индустриальном парке "Челны" прошёл круглый стол с участием немецких компаний из нефтехимической и нефтегазовой отрасли, представителей нефтехимического кластера Республики Татарстан, передает пресс-служба исполкома города.
В рамках деловой поездки в Татарстан в автоград приехали представители 12 компаний по приглашению российско-германской внешней торговой палаты. Им были презентованы возможности территории опережающего развития "Набережные Челны", индустриального парка "Челны".
Как отметил заместитель руководителя Исполнительного комитета Эльдар Тимергалиев, территория опережающего развития "Набережные Челны" активно развивается, появляются новые резиденты, уверенно заходят зарубежные компании.
«Особенность ТОР в том, что статус территории социально-экономического развития распространяется на весь город, а не только на определенные промышленные зоны», - цитируют Тимергалиева в пресс-службе.
Перечень участников делегации обширен: в автоград приехали представители немецких компаний, занимающихся производством измерительной техники; промышленных и лабораторных анализаторов воды, а также реагентов для них; мобильных и высокомощных нагревательных систем для экстремальных условий эксплуатации; производители оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности, насосного оборудования.
Директор департамента по сопровождению бизнес-проектов российско-германской внешнеторговой палаты (АТК) Ханнес Фарлок отметил, что многие предприятия, посетившие сегодня автоград, уже имеют налаженные связи с российскими и татарстанскими компаниями, и цель этого визита – в перезагрузке многих проектов.
«Нам необходимо установить новые связи, а также понять мощности, потенциал для размещения новых производств», - сказал он.
Помимо Набережных Челнов, делегация посетила Нижнекамск, предприятие «Нижнекамскнефтехим». После круглого стола в ИП «Челны» представители немецких компаний посетили ОЭЗ «Алабуга».
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