Траты россиян снова ушли в минус

После слабого восстановления в начале года расходы потребителей снова начали сокращаться. В апреле повседневные траты снизились на 6,5% по сравнению с мартом и на 4,9% к апрелю 2016 г., свидетельствуют данные исследования «Ромира» Romir Consumer Scan Panel. Это исследование основано на данных о потреблении 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах более чем со 100 000 жителей; данные репрезентативны для городского населения. Участники исследования сканируют штрихкоды всех купленных товаров, сведения в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования, пишут "Ведомости".

С учетом инфляции за апрель 2017 г. расходы россиян сократились на 6,8% к марту, по сравнению с апрелем 2016 г. – на 9%. «Реальные, т. е. очищенные от инфляции, расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет», – говорится в отчете «Ромира».