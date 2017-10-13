Троих грибников вывели из леса челнинские спасатели

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Сегодня в новостях:
13 октября в 16:48
В опорных пунктах Челнов сделали ремонт
В опорных пунктах Челнов сделали ремонт

В них установлены пластиковые окна, новый линолеум, отделаны стены, санузлы.

13 октября в 16:41
Таможня Татарстана закупит имитатор запаха долларов
Таможня Татарстана закупит имитатор запаха долларов

Согласно документации, имитатор запаха должен ориентировать служебную собаку на поиск американских долларов. Его вес должен соответствовать эквиваленту не менее 10,5 тысяч долларов США.

13 октября в 15:40
Челнинские сутенеры грабили и обманывали проституток
Челнинские сутенеры грабили и обманывали проституток

Набережночелнинский городской суд отправил двоих мужчин в колонию общего режима.

13 октября в 14:42
На заводы «КАМАЗа» будет ходить меньше трамваев
На заводы «КАМАЗа» будет ходить меньше трамваев

«Электротранспорт» сокращает суточное количество вагонов.

13 октября в 14:21
В Татарстане глава сельского поселения покончил с собой
В Татарстане глава сельского поселения покончил с собой

Тело 41-летнего главы Кировского сельского поселения нашли с огнестрельным ранением в области шеи.

13 октября в 13:47
Капитальный ремонт дороги на улице Промышленной завершен
Капитальный ремонт дороги на улице Промышленной завершен

Последними штрихами работы было нанесение разметки из термопластика.

13 октября в 12:12
Росздравнадзор: на “КАМАЗе” нечем оказывать экстренную медпомощь
Росздравнадзор: на “КАМАЗе” нечем оказывать экстренную медпомощь

Специалисты обнаружили отсутствие инструментов и оборудования для оказания экстренной помощи, отсутствие необходимого обучения у медсестры физиотерапевтического кабинета.
13 октября в 12:02
Напавшей на фельдшера в Челнах жительнице Заинска не удалось обжаловать приговор
Напавшей на фельдшера в Челнах жительнице Заинска не удалось обжаловать приговор

Женщина проведет в колонии общего режима шесть лет. Кроме того, она должна будет заплатить потерпевшей 150 000 рублей компенсации морального вреда.

13 октября в 11:55
К зиме вырастут цены на красную икру
К зиме вырастут цены на красную икру

За последние полгода цена на красную икру уже поднялась с 1 950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм, цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.
13 октября в 11:20
В Челнах маму ребенка обокрали мошенники
В Челнах маму ребенка обокрали мошенники

Женщина хотела купить своему ребенку одежду, а в итоге, потеряла больше 3 тысяч рублей.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
14 октября 2017г. 07:35

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в 11:06
Рубрика: Вечерка On-Line

Троих грибников вывели из леса челнинские спасатели

Троих грибников вывели из леса челнинские спасатели

Компания заблудилась в Боровецком лесу накануне ночью. Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, 68-летний мужчина и женщины 63 и 65-ти лет вышли из леса только в девятом часу утра. В медицинской помощи они не нуждались.

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