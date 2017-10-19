Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Первое ДТП с пострадавшими произошло накануне, в 17:35 на улице Аэродромная. 32-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Она получила ушиб правой ладыжки и после осмотра была оставлена на месте.

Как сообщили «Вечерке» в отделе пропаганды ГИБДД города, в 19:45 помощь медиков понадобилась 60-летнему пенсионеру. ДТП произошло на улице Машиностроительная, напротив базы «Беркут». 30-летний челнинец на «Daewoo Nexia» сбил дедушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой голени со смещением, вывих плечевого сустава и ушиб грудной клетки и госпитализировали пенсионера в БСМП.

В 20:25 дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мусы Джалиля. Автоледи за рулем «Lifan» не пропустила пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и наехала на 63-летнего мужчину. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом голени, резанные раны.