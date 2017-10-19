Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Первое ДТП с пострадавшими произошло накануне, в 17:35 на улице Аэродромная. 32-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Она получила ушиб правой ладыжки и после осмотра была оставлена на месте.
Как сообщили «Вечерке» в отделе пропаганды ГИБДД города, в 19:45 помощь медиков понадобилась 60-летнему пенсионеру. ДТП произошло на улице Машиностроительная, напротив базы «Беркут». 30-летний челнинец на «Daewoo Nexia» сбил дедушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой голени со смещением, вывих плечевого сустава и ушиб грудной клетки и госпитализировали пенсионера в БСМП.
В 20:25 дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мусы Джалиля. Автоледи за рулем «Lifan» не пропустила пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и наехала на 63-летнего мужчину. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом голени, резанные раны.
Комментарии посетителей
Прочитайте книгу психиатра Пола Пирселла “Код сердца”. Он утверждает, что именно сердце контролирует мозг, а...
Прям, такой умник. А где у нас душа, если не в груди, не в сердце? В заднице что ли? Почему давит, болит в груди,...
“... писательница, основатель партии...” , редакция, почему не пишите, что она еще и уголовница - рицедивистка ? ...
“Раньше всегда думал, что душа наша обитает в сердце..... ” Азат, ты где научился читать и писать?... После...
Дорогие Рамис Якубов, Геннадий Федоров, Альфред Гулюмов - вы кардиохирурги от бога. Уже пять лет живу и...
Вены из бедра , а потом в сердце - это жесть. Страшно смотреть, как врачи орудуют инструментами в сердце...
Что-то она написала (правда, я не читал)... Говорить может, что хочет, но кто будет помнить её книги и её слова,...
Это объявление, конечно, здесь поместила не некая Ситдикова (неизвестная мне, но хорошо известная работникам...
Часть тела лОдыжка. Исправить бы ...?
Возмутило это объявление! “Абсолютно по барабану”, “хоть нянь пусть нанимают”, “забрали до 16:00 часов... без...
А она, вероятно, считает себя ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Какой след она оставила как писательница в татарской...
Уважаемые руководители дошкольных образовательных учреждений! В пятницу, 20 октября 2017 года, в 18:00 часов в ДК...
Во время операций умирают два человека из ста, процент смертности очень маленький. От инфарктов в основном...
на Джалиля уже зенитные фары установили-нет все равно не видят
А сколько больных умирают при таких операциях? Почему не написали, какой процент? Ведь не зря говорят что у...
А что делать, если, например, в сторону завода двигателей нет больших автобусов, маршрутки не справляются,...
Почему не соблюдаются технические условия по перевозке пассажиров, ведь стоячее место 1, а водители забивают...
гиблое там место,с одной стороны есть светофор,а с другой его не видно- вопрос ? для кого поставили...
Лучше бы не мешали частникам, они бы и с маршрутами определились и сервис нужный ввели.
Да у меня 8-ми летняя дочь полиглот оказывается!