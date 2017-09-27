Туристов из Татарстана избили на турецком курорте

Группа друзей из Казани и Екатеринбурга отдыхала в турецком городе Сид. В ночь с 23 на 24 сентября они отправились к морю. Метрах в 300 от отеля российским туристам встретилась компания из пяти турок, которые разговаривали с русскими девушками. Услышав родную речь, проходившие мимо туристы решили поздороваться. Турки, посчитав, что те хотят увести от них девушек, набросились на туристов с кулаками. Завязалась драка, в ход пошел нож. 31-летний екатеринбуржец Павел Терешин получил ранение живота и руки - его госпитализировали. Остальные россияне отделались ссадинами и ушибами. Местная полиция сразу дала понять пострадавшим, что писать заявление о нападении смысла нет, мол, рассматриваться оно будет долго. Более того, администрация отеля Grand Prestige попыталась выселить россиян из номеров. Обратный вылет у них запланирован на 27 сентября, сообщает Ura.ru.



