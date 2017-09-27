Вход | Регистрация
Курсы валют (27.09.2017):
$57.65270 69.07370
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Пасмурно Облачно
+5° +6° +7°
Ночь
27 сентября		 Утро
27 сентября		 День
27 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
27 сентября в 07:50
Жители Татарстана приняли испытания ракеты «Тополь» за НЛО
Жители Татарстана приняли испытания ракеты «Тополь» за НЛО

Накануне вечером жители республики заметили в небе неопознанный летающий объект

26 сентября в 13:31
Пять новых светофоров появятся на Московском проспекте
Пять новых светофоров появятся на Московском проспекте

Дорожники поставят их на пересечениях Московского с улицами Нармианова и Шамиля Усманова, Беляева и Комарова, на пересечении Набережночелнинского проспекта с улицей Нариманова.

26 сентября в 12:28
Туристов из Татарстана избили на турецком курорте
Туристов из Татарстана избили на турецком курорте

Местные жители решили, что компания казанских парней решила увести у них русских девушек.

26 сентября в 11:23
Огромный провал в земле обнаружен в Татарстане
Огромный провал в земле обнаружен в Татарстане

Причину возникновения шестиметровой ямы округлой формы будут выяснять специалисты ГУ МЧС по РТ.

26 сентября в 10:07
В Тукаевском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком
В Тукаевском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

Возле деревни Куперле на 15-м километре трассы Челны – Сарманово легковушка «Дэу», управляемая челнинцем, столкнулась с грузовиком «КАМАЗ».

26 сентября в 08:15
С 1 октября в Челнах прекращается бесплатная перевозка дачников
С 1 октября в Челнах прекращается бесплатная перевозка дачников

Бесплатные поездки осуществляются по талонам, которые выдаются социально незащищенным категориям горожан. В Челнах правом бесплатного проезда пользуются более 14 тысяч человек.
26 сентября в 08:11
В Челнах проверят системы пожарной защиты
В Челнах проверят системы пожарной защиты

На сегодня в городе зарегистрировано 147 пожаров. Ущерб составил три миллиона рублей.

26 сентября в 08:07
Минздрав РФ: можете покупать «Боярышник» без ограничений
Минздрав РФ: можете покупать «Боярышник» без ограничений

В России лекарства, содержащие спирт, будут продавать без ограничений в количестве. Это следует из приказа Минздрава, который зарегистрировал Минюст.

25 сентября в 16:44
Жители города очистили берег «Чаллы Яр»
Жители города очистили берег «Чаллы Яр»

В субботнике участвовали 198 человек из коммерческих и образовательных организаций, а также неравнодушные инициативные горожане.

25 сентября в 15:47
Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС
Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС

На место происшествия съехались все оперативные службы города.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 42

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
27 сентября 2017г. 08:01

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 12:28
Рубрика: Вечерка On-Line

Туристов из Татарстана избили на турецком курорте

Туристов из Татарстана избили на турецком курорте

Группа друзей из Казани и Екатеринбурга отдыхала в турецком городе Сид. В ночь с 23 на 24 сентября они отправились к морю. Метрах в 300 от отеля российским туристам встретилась компания из пяти турок, которые разговаривали с русскими девушками. Услышав родную речь, проходившие мимо туристы решили поздороваться. Турки, посчитав, что те хотят увести от них девушек, набросились на туристов с кулаками. Завязалась драка, в ход пошел нож. 31-летний екатеринбуржец Павел Терешин получил ранение живота и руки - его госпитализировали. Остальные россияне отделались ссадинами и ушибами. Местная полиция сразу дала понять пострадавшим, что писать заявление о нападении смысла нет, мол, рассматриваться оно будет долго. Более того, администрация отеля Grand Prestige попыталась выселить россиян из номеров. Обратный вылет у них запланирован на 27 сентября, сообщает Ura.ru.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 2
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru