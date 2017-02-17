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17 февраля в 14:18
В Питере задержан подозреваемый в серийных убийствах пенсионерок в Татарстане
В Питере задержан подозреваемый в серийных убийствах пенсионерок в Татарстане

Одна из выживших пенсионерок описала приметы убийцы и они совпадают с приметами Сергея Голубева, окончательные выводы будут сделаны после ряда экспертиз.

17 февраля в 13:36
В Татарстане разработани приложение, позволяющее самостоятельно оформлять ДТП
В Татарстане разработани приложение, позволяющее самостоятельно оформлять ДТП

Так же, с помощью гаджета можно будет оформлять в электронном виде КАСКО и ОСАГО.

17 февраля в 13:00
В Татарстане убили африканца - студента КФУ
В Татарстане убили африканца - студента КФУ

24-летний Махджуб Тиджани Хассан приехал в Казань из Республики Чад, в 2015 году поступил на юридический факультет по гослинии.

17 февраля в 12:38
В ток-шоу “Пусть говорят” обсудят ситуацию в Малошильнинском сельском поселении
В ток-шоу “Пусть говорят” обсудят ситуацию в Малошильнинском сельском поселении

О том, что в Останкино началась съемка популярной передачи, темой которого стала череда скандалов с Геннадием Харитоновым, сообщил местный депутат Максим Федоров.

17 февраля в 12:28
В Татарстане заживо сгорел одинокий пенсионер
В Татарстане заживо сгорел одинокий пенсионер

Пожар произошел накануне в частном доме в деревне Старый Кызыл Яр Агрызского района.

17 февраля в 10:31
У ЦБ возникли серьезные претензии к «Татагропромбанку»
У ЦБ возникли серьезные претензии к «Татагропромбанку»

У банка зафиксирована недостаточность базисного капитала- это один из наиболее важных показателей надежности.

17 февраля в 09:46
в ДРКБ скончался школьник из Нижнекамска, которому одноклассник выстрелил в глаз
в ДРКБ скончался школьник из Нижнекамска, которому одноклассник выстрелил в глаз

Как выяснилось, школьник размахивал в классе пневматическим пистолетом и случайно нажал на курок.

17 февраля в 08:43
Председатель правления ТПП Челнов празднует свой юбилей
Председатель правления ТПП Челнов празднует свой юбилей

Сегодня, 17 февраля, Юрию Ивановичу Петрушину исполняется 75 лет.

17 февраля в 08:33
ФК “КАМАЗ” стал обладателем Кубка Федерации Футбола РТ 2017 года
ФК “КАМАЗ” стал обладателем Кубка Федерации Футбола РТ 2017 года

Впервые в истории этого турнира, татарстанская команда стала обладателем кубка.

16 февраля в 16:33
Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа
Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа

Федеральная служба исполнения наказаний России и ПАО «КАМАЗ» обсудили возможности сотрудничества.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
17 февраля 2017г. 15:38

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в 10:31
Рубрика: Вечерка On-Line

У ЦБ возникли серьезные претензии к «Татагропромбанку»

У ЦБ возникли серьезные претензии к «Татагропромбанку»

Регулятор сегодня сообщил о нарушении кредитной организацией норматива достаточности базового капитала. Этот показатель обязаны соблюдать все банки. Он характеризует способность покрыть возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб клиентам. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Минимальное значение норматива достаточности базового капитала установлено ЦБ на уровне 4,5%. Между тем, по итогам прошлого месяца «Татагропромбанк» отчитался о рекордном убытке примерно в 600 млн рублей, пишет "Эхо Казани". В результате, его капитал сократился почти на 95%. Связанный с «Татфондбанком» «Татагропромбанк» начал испытывать проблемы еще в минувшем декабре. На днях он сообщил, что по техническим причинам приостановил обслуживание клиентов в большинстве офисов.

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