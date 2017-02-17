У ЦБ возникли серьезные претензии к «Татагропромбанку»

Регулятор сегодня сообщил о нарушении кредитной организацией норматива достаточности базового капитала. Этот показатель обязаны соблюдать все банки. Он характеризует способность покрыть возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб клиентам. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Минимальное значение норматива достаточности базового капитала установлено ЦБ на уровне 4,5%. Между тем, по итогам прошлого месяца «Татагропромбанк» отчитался о рекордном убытке примерно в 600 млн рублей, пишет "Эхо Казани". В результате, его капитал сократился почти на 95%. Связанный с «Татфондбанком» «Татагропромбанк» начал испытывать проблемы еще в минувшем декабре. На днях он сообщил, что по техническим причинам приостановил обслуживание клиентов в большинстве офисов.