Регулятор сегодня сообщил о нарушении кредитной организацией норматива достаточности базового капитала. Этот показатель обязаны соблюдать все банки. Он характеризует способность покрыть возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб клиентам. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Минимальное значение норматива достаточности базового капитала установлено ЦБ на уровне 4,5%. Между тем, по итогам прошлого месяца «Татагропромбанк» отчитался о рекордном убытке примерно в 600 млн рублей, пишет "Эхо Казани". В результате, его капитал сократился почти на 95%. Связанный с «Татфондбанком» «Татагропромбанк» начал испытывать проблемы еще в минувшем декабре. На днях он сообщил, что по техническим причинам приостановил обслуживание клиентов в большинстве офисов.
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Сегодня в новостях:
|17 февраля в 14:18
В Питере задержан подозреваемый в серийных убийствах пенсионерок в Татарстане
Одна из выживших пенсионерок описала приметы убийцы и они совпадают с приметами Сергея Голубева, окончательные выводы будут сделаны после ряда экспертиз.
|17 февраля в 13:36
В Татарстане разработани приложение, позволяющее самостоятельно оформлять ДТП
Так же, с помощью гаджета можно будет оформлять в электронном виде КАСКО и ОСАГО.
|17 февраля в 13:00
В Татарстане убили африканца - студента КФУ
24-летний Махджуб Тиджани Хассан приехал в Казань из Республики Чад, в 2015 году поступил на юридический факультет по гослинии.
|17 февраля в 12:38
В ток-шоу “Пусть говорят” обсудят ситуацию в Малошильнинском сельском поселении
О том, что в Останкино началась съемка популярной передачи, темой которого стала череда скандалов с Геннадием Харитоновым, сообщил местный депутат Максим Федоров.
|17 февраля в 12:28
В Татарстане заживо сгорел одинокий пенсионер
Пожар произошел накануне в частном доме в деревне Старый Кызыл Яр Агрызского района.
|17 февраля в 10:31
У ЦБ возникли серьезные претензии к «Татагропромбанку»
У банка зафиксирована недостаточность базисного капитала- это один из наиболее важных показателей надежности.
|17 февраля в 09:46
в ДРКБ скончался школьник из Нижнекамска, которому одноклассник выстрелил в глаз
Как выяснилось, школьник размахивал в классе пневматическим пистолетом и случайно нажал на курок.
|17 февраля в 08:43
Председатель правления ТПП Челнов празднует свой юбилей
Сегодня, 17 февраля, Юрию Ивановичу Петрушину исполняется 75 лет.
|17 февраля в 08:33
ФК “КАМАЗ” стал обладателем Кубка Федерации Футбола РТ 2017 года
Впервые в истории этого турнира, татарстанская команда стала обладателем кубка.
|16 февраля в 16:33
Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа
Федеральная служба исполнения наказаний России и ПАО «КАМАЗ» обсудили возможности сотрудничества.
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Правдомер
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Рамиль Халимовзаместитель руководителя исполкома города
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09 февраля, 2017
Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»
Комментарии посетителей
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Ну и что с того, что ты русский ? Вот если у тебя был папа юрист и ты послал бы жирика вот тогда - огого, вот...
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
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Т.е воровство на 90 тыс. рублей - это уровень ВОРИШЕК . А уровень (левел) ВОРА - от какой суммы начинается ?
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...