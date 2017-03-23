У челнинца украли раритетный автомобиль

О пропаже автомобиля в полицию заявил 61-летний челнинец. Он рассказал, что машина исчезла ночью с места парковки в старой части города, неподалеку от дома, где проживает сам автовладелец. Причиненный ущерб челнинец оценил в 500 тысяч рублей, а объяснил это тем, что легковая машина считается раритетной – она выпущена в 1965 году на Горьковском автомобильном заводе.
Как сообщает пресс-служба УМВД города, полицейские разыскали подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний безработный из новой части города. Подозреваемый сознался в содеянном и указал место нахождения автомобиля. Он намеревался его сдать в пункт приема цветного металла.
Полицейские изъяли автомобиль и вернули его владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ (кража). 26-летнему челнинцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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