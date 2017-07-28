У челнинцев будут в августе длительные выходные

|27 июля в 15:43
В связи с Днем республики Татарстан и Курбан-байрам, последняя рабочая неделя месяца станет трехдневной.
|27 июля в 14:26
Ожидается, что на встречу приедут бывшие челнинцы, которые сейчас живут в других городах России и странах СНГ.
|27 июля в 13:43
На заводе прошел конкурс профомастерства среди самых опытных водителей.
|27 июля в 13:36
Валентина Корсункова, сопровождавшая труппу «Театра на Таганке» во время гастролей в Челнах летом 1947 года, встретилась с поклонниками артиста.
|27 июля в 12:38
В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.
|27 июля в 12:00
Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.
|27 июля в 11:22
Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.
|27 июля в 10:16
Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.
|27 июля в 09:35
Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.
|27 июля в 09:18
По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.
Комментарии посетителей
Вот так эксперт! Он не видит разницы между понятиями “Резервным фонд” (который на 1.0.7. 17 составлял $16 млрд.) и ...
Прежде чем вы будете набирать очередной бред... По порядку: 1. Редакторы пообщались с госпожой исламовой,...
Все циклично, зло тоже - тот, кто был палачом, возвращается жертвой в следующем воплощении, сли не успеет...
Прежде чем писать обвинения, редакторы пообщались с фельдшером? Ни слова о том, что девочка находилась дома 3...
РЕДАКТОРЫ ВЫПУСКА!!! Вы хоть читаете, что пишите? Какое лето 1947 года? В 1947 году Валентине Корсуковой было лет 5....
Хорошо, что челн :)
Мне кажется, это был сарказм от редакции. Но не всем дано его понять, согласна
Он приказ выполнял
К сожалению, выпускающий редактор этого слова не знает...
“Пеленгуют”
А, в орфографический и толковый словарь заглянуть слабо, прежде чем делать “ПИЛИНГ”?
Надо было палатки ставить,дежурить, а не на слово верить барыгам, писали же пикет ставьте, а они спать пошли-...
Да. Только не кажется, а является. И не крайним, а виновным. И в подтверждение этого: родители МОГУТ и должны...
Читать страшно эту правду о последних днях жизни девочки. С 8 июня держали ребенка дома, занимались...
Редакция ! Пожалуйста, не упускайте эти два скорбных дела из под своего контроля. Спасибо.
Увольнение - слишком легкий вариант. Лишение свободы + моральная (публичные извинения) и материальная...
Да хоть бы какие-нибудь природозащитные организации в суд на них подали!, на гадин этих - за жестокий...
«Общество, которое жестоко относится к животным, всегда будет нищим и преступным». Эту аксиому изрек Лев...
Начнёшь спрашивать с учителя работу, он угрожает, что уволится, вообще учителя не будет. Начнёшь спрашивать с...
В чём героизм-то? Что на чужую землю полез?