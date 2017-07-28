У челнинцев будут в августе длительные выходные

Курбан-байрам в этом году приходится на 1 сентября – пятницу. Таким образом, у жителей нашей республики будет три выходных дня подряд: 1, 2 и 3 сентября.

А 30 августа будет отмечаться День Республики Татарстан. Получается, что в конце августа у жителей Татарстана будет трехдневная рабочая неделя: трудиться будем 28, 29 и 31 августа, причем 29 и 31 августа – сокращенные рабочие дни.