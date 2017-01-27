У челнинского футбольного клуба новый руководитель

Президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев поставил неудовлетворительную оценку за работу команды в текущем сезоне, сообщает пресс-служба автозаводцев. - В таком положении дел виноваты все: начиная от футболистов, заканчивая непосредственно президентом, - отметил градоначальник на собрании клуба.

К такому выводу Наиль Гамбарович пришел, исходя из турнирной таблицы, на данный момент наша команда занимает восьмое место в первенстве ПФЛ зоны «Урал-Приволжье». Далее было принято решение о смене генерального директора. Свои полномочия сложил Наиль Ахмедшин, который стоял у руководства с 2013 года. Президент клуба поблагодарил от имени города Наиля Богдановича за многолетний труд и вклад в развитие клуба. После чего был представлен новый генеральный директор, им стал Айнур Халитович Миннеханов, ранее занимающий должность заместителя генерального директора по развитию.