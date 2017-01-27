Президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев поставил неудовлетворительную оценку за работу команды в текущем сезоне, сообщает пресс-служба автозаводцев. - В таком положении дел виноваты все: начиная от футболистов, заканчивая непосредственно президентом, - отметил градоначальник на собрании клуба.
К такому выводу Наиль Гамбарович пришел, исходя из турнирной таблицы, на данный момент наша команда занимает восьмое место в первенстве ПФЛ зоны «Урал-Приволжье». Далее было принято решение о смене генерального директора. Свои полномочия сложил Наиль Ахмедшин, который стоял у руководства с 2013 года. Президент клуба поблагодарил от имени города Наиля Богдановича за многолетний труд и вклад в развитие клуба. После чего был представлен новый генеральный директор, им стал Айнур Халитович Миннеханов, ранее занимающий должность заместителя генерального директора по развитию.
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Наиль МагдеевМэр Набережных Челнов
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26 января, 2017
Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:
"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"
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Видео:
У челнинского футбольного клуба новый руководитель
Президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев поставил неудовлетворительную оценку за работу команды в текущем сезоне, сообщает пресс-служба автозаводцев. - В таком положении дел виноваты все: начиная от футболистов, заканчивая непосредственно президентом, - отметил градоначальник на собрании клуба.
Комментарии посетителей
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вот приедет барин, барин нас рассудит... утопия... взывает к конституции.... да плевали они на конституцию......
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