У челнинского футбольного клуба новый руководитель

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Сегодня в новостях:
27 января в 13:45
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

Согласно принятому закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа уголовно-наказуемых преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.
27 января в 13:23
Полиция Челнов показала грабителя офиса микрозаймов
Полиция Челнов показала грабителя офиса микрозаймов

В распоряжении “Вечерки” оказалась ориентировка, которую подготовили правоохранители.

27 января в 11:59
Более 50 млрд рублей потребуется на очередную перепись населения в 2020 году
Более 50 млрд рублей потребуется на очередную перепись населения в 2020 году

Минимальная зарплата переписчика составит 16200 рублей в месяц. Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года.

27 января в 11:51
В Челнах появился комплекс по переработке полиэтилена
В Челнах появился комплекс по переработке полиэтилена

Структура экомпромпарка включает девять зданий, пока возвели одно отапливаемое. К июлю этого года планируется запуск административно-бытового корпуса и склада.
27 января в 10:42
Роспотребнадзор: челнинская курица стала причиной массового отравления детей
Роспотребнадзор: челнинская курица стала причиной массового отравления детей

Госпитализация понадобилась воспитанникам школы-интерната в населенном пункте Каратайка, расположенном в Ненецком автономном округе.

27 января в 10:16
Ограбление офиса микрозаймов в Челнах: мужчина унес с собой химическую ловушку
Ограбление офиса микрозаймов в Челнах: мужчина унес с собой химическую ловушку

Полиция города просит внимательно всматриваться в лица прохожих. Человек измазанный в краске может оказаться злоумышленником.

27 января в 08:58
Отделение химиотерапии открывается в БСМП Набережных Челнов
Отделение химиотерапии открывается в БСМП Набережных Челнов

Теперь жители Набережных Челнов и всего Закамского региона смогут получать медицинскую помощь своевременно.

26 января в 16:40
У челнинского футбольного клуба новый руководитель
У челнинского футбольного клуба новый руководитель

26 января мэр города Наиль Магдеев принял решение о смене генерального директора клуба.

26 января в 15:14
Официально: зарплата в Татарстане вновь выросла
Официально: зарплата в Татарстане вновь выросла

За девять месяцев прошлого года средний заработок увеличился на 6% до 29 665 рублей, сообщила министр труда РТ Эльмира Зарипова.

26 января в 14:27
Челнинец получил 28 тысяч рублей за сообщения о продаже фанфуриков
Челнинец получил 28 тысяч рублей за сообщения о продаже фанфуриков

Житель города оставил в системе «Народный контроль» 23 заявки.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
27 января 2017г. 13:53

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в 16:40
Рубрика: Вечерка On-Line

У челнинского футбольного клуба новый руководитель

У челнинского футбольного клуба новый руководитель

Президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев поставил неудовлетворительную оценку за работу команды в текущем сезоне, сообщает пресс-служба автозаводцев. - В таком положении дел виноваты все: начиная от футболистов, заканчивая непосредственно президентом, - отметил градоначальник на собрании клуба. 
К такому выводу Наиль Гамбарович пришел, исходя из турнирной таблицы, на данный момент наша команда занимает восьмое место в первенстве ПФЛ зоны «Урал-Приволжье». Далее было принято решение о смене генерального директора. Свои полномочия сложил Наиль Ахмедшин, который стоял у руководства с 2013 года. Президент клуба поблагодарил от имени города Наиля Богдановича за многолетний труд и вклад в развитие клуба. После чего был представлен новый генеральный директор, им стал Айнур Халитович Миннеханов, ранее занимающий должность заместителя генерального директора по развитию. 

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