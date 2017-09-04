У мэра Челнов появился новый помощник по борьбе с коррупцией

Помощником мэра по вопросам противодействия коррупции назначен Рамиль Файсханов. Сегодня он был представлен коллективу исполнительного комитета, сообщает пресс-служба мэрии.

Он родился 1 февраля 1987 года. В 2009 году окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «маркетинг». В настоящее время обучается в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии по специальности «юриспруденция».

Рамиль Файсханов последние три года работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела МВД по Тукаевскому району. Женат, имеет двух детей.

По какой причине и куда ушел прежний главный борец с коррупцией города Алексей Тарабукин, не сообщается.