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08 сентября в 16:21
Лжесотрудник ГИБДД предложил челнинцу помочь получить права
Лжесотрудник ГИБДД предложил челнинцу помочь получить права

Мужчина предлагал получить водительское удостоверение без сдачи теоретической части государственного экзамена в ГИБДД.

08 сентября в 16:14
У Минтимера Шаймиева застряли в “Татфондбанке” более 13 млн рублей
У Минтимера Шаймиева застряли в “Татфондбанке” более 13 млн рублей

Более 125,3 миллионов рублей застряли в банке у главного тренера ХК “Ак Барс” Зинэтулы Билялетдинова.

08 сентября в 15:43
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ

Гузель Удачина проведет встречи с населением. Необходима предварительная запись.

08 сентября в 15:27
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день

На прошлой неделе Алексей Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году.
08 сентября в 15:02
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение

До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.

08 сентября в 14:14
В Челнах прошли первые казачьи венчания
В Челнах прошли первые казачьи венчания

3 сентября в двух православных храмах состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска.

08 сентября в 13:56
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью

Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.

08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха

Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.

08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры

До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.

08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра

По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 16:14
Рубрика: Вечерка On-Line

У Минтимера Шаймиева застряли в “Татфондбанке” более 13 млн рублей

У Минтимера Шаймиева застряли в &#8220;Татфондбанке&#8221; более 13 млн рублей

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев вошел в число кредиторов "Татфонбанка". Об этом сообщается в реестре кредиторов банкротящейся организации, который есть в распоряжении редакции Inkazan. Сумма задолженности ТФБ перед Шаймиевым - более 13 млн рублей.

Согласно реестру кредиторов, с "Татфондбанком" у государственного советника был заключен 18 декабря 2015 года с ТФБ договор банковского вклада. Задолженность перед Шаймиевым составляет 13 миллионов рублей. Отдельной графой идет еще одна сумма - 101,6 тысяч рублей. Номер и дата договора для указаны те же самые, что и в первом случае.

Шаймиев, как и другие клиенты банка, имел право получить до 1,4 миллионов рублей страхового возмещения от АСВ.

По сумме задолженности госсоветник не входит в топ-100 самых крупных кредиторов-физлиц банка, который возглавляет предприниматель из Санкт-Петербурга Софья Акбулатова. Ей рухнувший банк остается должен 2,9 миллиарда рублей. Более 125,3 миллионов рублей застряли в банке у главного тренера ХК "Ак Барс" Зинэтулы Билялетдинова.

АСВ прекратило прием требований от кредиторов "Татфондбанка" 31 июля 2017 года. Конкурсному управляющему предъявили требования на 537,8 млрд рублей.

На 1 августа 2017 года размер установленной задолженности составил 134,8 млрд рублей. Из них более 11 тысяч кредиторов первой очереди на сумму 69,6 млрд рублей, 26 кредиторов второй очереди на 267 тысяч руб., порядка 5,3 тысяч кредиторов третьей очереди на 65,1 млрд рублей, в том числе требования 2 кредиторов третьей очереди по субординированным депозитам на сумму 1,7 млрд руб., подлежащие удовлетворению в соответствии с Федеральным законом в последнюю очередь.

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