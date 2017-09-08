У Минтимера Шаймиева застряли в “Татфондбанке” более 13 млн рублей

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев вошел в число кредиторов "Татфонбанка". Об этом сообщается в реестре кредиторов банкротящейся организации, который есть в распоряжении редакции Inkazan. Сумма задолженности ТФБ перед Шаймиевым - более 13 млн рублей.

Согласно реестру кредиторов, с "Татфондбанком" у государственного советника был заключен 18 декабря 2015 года с ТФБ договор банковского вклада. Задолженность перед Шаймиевым составляет 13 миллионов рублей. Отдельной графой идет еще одна сумма - 101,6 тысяч рублей. Номер и дата договора для указаны те же самые, что и в первом случае.

Шаймиев, как и другие клиенты банка, имел право получить до 1,4 миллионов рублей страхового возмещения от АСВ.

По сумме задолженности госсоветник не входит в топ-100 самых крупных кредиторов-физлиц банка, который возглавляет предприниматель из Санкт-Петербурга Софья Акбулатова. Ей рухнувший банк остается должен 2,9 миллиарда рублей. Более 125,3 миллионов рублей застряли в банке у главного тренера ХК "Ак Барс" Зинэтулы Билялетдинова.

АСВ прекратило прием требований от кредиторов "Татфондбанка" 31 июля 2017 года. Конкурсному управляющему предъявили требования на 537,8 млрд рублей.

На 1 августа 2017 года размер установленной задолженности составил 134,8 млрд рублей. Из них более 11 тысяч кредиторов первой очереди на сумму 69,6 млрд рублей, 26 кредиторов второй очереди на 267 тысяч руб., порядка 5,3 тысяч кредиторов третьей очереди на 65,1 млрд рублей, в том числе требования 2 кредиторов третьей очереди по субординированным депозитам на сумму 1,7 млрд руб., подлежащие удовлетворению в соответствии с Федеральным законом в последнюю очередь.