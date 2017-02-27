У православных христиан сегодня начался Великий пост

Для верующих пост знаменует собой подготовку к главному церковному празднику - Пасхе. Ее будут отмечать 16 апреля.

Великий пост напоминает о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. В эти дни принято больше времени проводить в молитве и чтении духовной литературы. Верующие также воздерживаются от мясных и молочных продуктов.

Последняя неделя поста - самая строгая. В страстную седьмицу церковь вспоминает страдания Христа на кресте, его смерть, а затем воскресение.