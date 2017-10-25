У россиян появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах

Россияне получат «вечные» электронные медицинские карточки с историей медпомощи, оказанной по полису ОМС: они будут доступны на портале госуслуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект распоряжения правительства РФ, подготовленного минэкономразвития.

В настоящее время на портале госуслуг можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу и прикрепиться к поликлинике. В скором времени будут доступны еще две опции — просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.

«В случае принятия изменений минкомсвязи России разработает и выведет на единый портал госуслуг (ЕПГУ) формы по предоставлению информации об оказанных медицинских услугах и по подаче заявления на оформление полиса ОМС», — рассказали в пресс-службе министерства.

Информация об оказанных медуслугах сейчас направляется больницей в территориальный фонд ОМС; там же хранится информация о выданных медполисах.