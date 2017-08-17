Убийцу, застрелившего в Челнах врача из трости, могут помиловать

Комиссия по вопросам помилования в Татарстане поддержала ходатайство 87-летнего пенсионера Мисбаха Сахабутдинова.

Напомним, пенсионер застрелил травматолога Андрея Железнова в конце 2015-го года на пороге поликлиники №4 за то, что врач не позволил старику сидеть в кабинете в головном уборе. Винтовку, замаскированную под трость, Сахабутдинов изготовил сам. Громкое убийство бурно обсуждалось общественностью и люди отмечали как плохие, так и хорошие черты характера и убийцы, и его жертвы. Сахабутдинова приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии.

Сейчас, как сообщает «БИЗНЕС Online», на заседании комиссии в аппарате президента РТ рассматривалось 7 ходатайств о помиловании заключенных, из которых удовлетворили только одно — в отношении 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание в свияжской ИК-5. Основными аргументами в пользу помилования стали преклонный возраст и проблемы со здоровьем. Кроме того, Сахабутдинов полностью возместил материальный ущерб потерпевшей стороне.

Комиссия направит документы о помиловании президенту РТ, который вносит представление на имя президента России.