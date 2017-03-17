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17 марта в 09:11
Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники
Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники

Акция пройдет с 1 по 10 мая. Количество поездок для инвалидов и участников войны будет неограниченным. При этом бесплатно также сможет проехать один сопровождающий.
17 марта в 08:53
В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности
В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности

Агрызский районный суд приговорил 45-летнюю женщину к 6 месяцам ограничения свободы.

17 марта в 08:50
В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре
В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре

В торговом центре «Алтын» традиционно продают технику и проводят ремонт электроники.

17 марта в 08:18
Главной хозяюшкой города стала челнинка Мухамадиева
Главной хозяюшкой города стала челнинка Мухамадиева

За звание лучшей хозяйки боролись шесть претенденток. Конкурсантки продемонстрировали свое мастерство в таких этапах, как презентация, кулинарное искусство, творческий номер, лайфхак, блиц-опрос, интернет-симпатии.

16 марта в 17:00
В Челнах из окна высотки выпал мужчина
В Челнах из окна высотки выпал мужчина

Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.

16 марта в 16:48
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля

При неблагоприятном сценарии прохождения половодья на территории Татарстана в зоны возможного подтопления попадают 42 муниципальных района.

16 марта в 14:56
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду

Ранее глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в России разница доходов между бедными и богатыми с начала века сократилась вдвое и в настоящее время составляет 1 к 15.

16 марта в 14:52
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина внесено представление об их устранении.

16 марта в 14:15
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане

Птица, убирающая мусор на казанском озере Кабан, стала героем интернета и вдохновила чиновников (ВИДЕО).

16 марта в 13:11
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров

бывший зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк», директор ООО «Новая нефтехимия» и генеральный директор ООО «Роял Тайм Групп».


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Индекс правды: 29%
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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
17 марта 2017г. 09:33

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в 09:11
Рубрика: Вечерка On-Line

Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники

Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам ВОВ будет предоставлен бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов, а также в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих по России, и в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом сообщает Миндортранс по РТ.

Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».
Акция пройдет с 1 по 10 мая. Количество поездок для инвалидов и участников войны будет неограниченным. При этом бесплатно также сможет проехать один сопровождающий.

Уже можно оформить бесплатные билеты в кассах дальнего следования при предъявлении двух документов – удостоверяющего личность и подтверждающего право на льготу (удостоверения участника Великой Отечественной войны, инвалида ВОВ либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также не придется платить за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание, сообщает "Татар-информ".

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