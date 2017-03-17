Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам ВОВ будет предоставлен бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов, а также в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих по России, и в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом сообщает Миндортранс по РТ.
Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».
Акция пройдет с 1 по 10 мая. Количество поездок для инвалидов и участников войны будет неограниченным. При этом бесплатно также сможет проехать один сопровождающий.
Уже можно оформить бесплатные билеты в кассах дальнего следования при предъявлении двух документов – удостоверяющего личность и подтверждающего право на льготу (удостоверения участника Великой Отечественной войны, инвалида ВОВ либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).
Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также не придется платить за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание, сообщает "Татар-информ".
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А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста