Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам ВОВ будет предоставлен бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов, а также в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих по России, и в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом сообщает Миндортранс по РТ.

Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».

Акция пройдет с 1 по 10 мая. Количество поездок для инвалидов и участников войны будет неограниченным. При этом бесплатно также сможет проехать один сопровождающий.

Уже можно оформить бесплатные билеты в кассах дальнего следования при предъявлении двух документов – удостоверяющего личность и подтверждающего право на льготу (удостоверения участника Великой Отечественной войны, инвалида ВОВ либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также не придется платить за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание, сообщает "Татар-информ".