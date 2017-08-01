Ученика челнинской кадетской школы нашли повешенным

В Мензелинском районе Татарстана в селе Коноваловка утром 29 июля нашли повешенным 12-летнего ученика кадетской школы из Набережных Челнов, об этом сообщает ProKazan.ru со ссылкой на источник.

- Тело мальчика было найдено около 9 часов утра, он был найден в сарае у бабушки, у которой жил. Ребенок погиб примерно за 12 часов до этого, - рассказали изданию.

По данному факту Следственный комитет начала доследственную проверку, рассматриваются все версии.