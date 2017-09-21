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Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников

Об этом девушка рассказала подписчикам на своем YouTube канале.

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Ранее депутат предлагала наказывать медучреждения за организацию бэби-боксов штрафом до пяти миллионов рублей и приостанавливать их деятельность.

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Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина им нужен один на двоих — «так как мы всегда и все делаем вместе».
21 сентября в 10:19
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики

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21 сентября в 09:43
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову

В нем Раушан Валиуллин спрашивает: “почему для привития любви и уважения к Татарстану “нетатароязычных” детей нужно “пичкать” татарской грамматикой?”.

21 сентября в 09:27
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Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова

Известный российский художник приехал в Татарстан и намерен написать серию из более чем 10 картин о республике.

21 сентября в 08:29
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В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой

Смертельное ДТП произошло накануне на проспекте Хасана Туфана.

21 сентября в 08:26
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21 сентября в 08:24
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах

20-летний челнинец, оставивший на стенах Свято-Вознесенского храма оскорбительные надписи, был доставлен в город для избрания меры пресечения.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
21 сентября 2017г. 17:56

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в 09:43
Рубрика: Вечерка On-Line

Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову

Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову

Учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №24» г. Набережные Челны и общественный активист Раушан Валиуллин накануне вечером опубликовал в интернете открытое письмо главе Татарстана Рустаму Минниханову и министру образования РТ Энгелю Фаттахову. В нем Раушан Валиуллин затронул тему обязательного преподавания татарского языка в школах республики, усомнившись, что русскоязычных детей нужно "пичкать татарской грамматикой", и предложил компромисс. 

Редакция "Вечерки" публикует обращение преподавателя полностью:

"С началом нового 2017-2018 учебного года с пугающей остротой в Республике Татарстан встал вопрос о преподавании татарского языка в общеобразовательных учреждениях, вопрос о национально-региональном компоненте в учебном плане школы. Родительское сообщество раскололось, высказываются диаметрально противоположные требования в связи с преподаванием татарского языка: от полного отказа до необходимости совершенствования методик. Среди всего спектра мнений не было замечено позиции представителей педагогического сообщества. В этой связи, позволю себе предложить подход, который, как мне кажется, мог бы стать компромиссом и устроить многих. (Оговорюсь, что сам я являюсь сторонником двуязычия, желал бы, чтобы трое моих детей в равной степени хорошо владели как русским, так и татарским языками).

Очевидно, что споры о татарском языке ведутся, как о национально-региональном компоненте (НРК) в образовании. Но почему мы решили, что национально-региональным компонентом в образовании должен быть именно язык? У нашего народа и региона очень богатая история и культура. А на изучения истории Татарстана и татарского народа отводится каких-то жалких 10 часов в течение учебного года в рамках учебного предмета "История". И те, откровенно говоря, частенько пропадают – субботники, выборы, дни здоровья и прочее.

Почему считается, что для привития любви и уважения к Татарстану "нетатароязычных" детей нужно "пичкать" татарской грамматикой? Почему это не может быть предмет, полноценный учебный курс "История и культура Татарстана и татарского народа"? Это было бы хорошим дополнением к существующему курсу "История" и, вместе с тем, достойным воплощением того самого НРК – национально-регионального компонента.

Дети могли бы узнать много деталей о древних тюрках, их военном деле и искусстве, обычаях и традициях, о булгарских и золотоордынских страницах нашей истории, Казанском ханстве, Казанском крае, ТАССР и всё-всё-всё – всё, что не охватишь за 10 уроков в год.

Вести эти уроки можно было бы как на русском, так и на татарском языке.
Актуальность данного предложения не вызывает сомнения ещё и в связи с тем, что в ближайшем будущем экзамен по истории планируется сделать обязательным для выпускников школ Российской Федерации. В Республике Татарстан же гуманитарная составляющая образования была бы заблаговременно укреплена.

Полагаю, что разработка программы данного курса не составит труда для представителей научного и педагогического сообщества республики. К тому же, включение в учебный план школы предлагаемого предмета один (или даже два) час в неделю не требует полного отказа от преподавания татарского языка. Кроме того, думаю, многие учителя-филологи без проблем могли бы переквалифицироваться. Сам же я мог бы выступить в качестве автора идеи в экспертных группах и на рабочих площадках по данному вопросу.

Прошу рассмотреть вопрос о введении в учебный план школ Республики Татарстан предмета "История и культура Татарстана и татарского народа".

С уважением, Раушан Фаизович Валиуллин, 
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №24» г. Набережные Челны.

P.S. Не организую опубликования петиции в интернете и сбора подписей родителей, коллег-педагогов, представителей научного сообщества, но уверен при этом, что моё предложение нашло бы многих сторонников среди представителей разных групп".

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Комментарии:


. 21.09.2017 15:01

Не захотели русскоязычные родители, чтобы их дети вместо родного русского (чувашского, удмуртского, марийского, башкирского, ...) учить неродной татарский, значит, пусть теперь поизучают на татарском языке  “Историю и культуру Татарстана и татарского народа”? Сказали, что все равно заставите всех учить татарский и экзамен по нему сдавать, вот и заставите? Нет уж! Пусть будут единые по всей России образовательное поле,  учебные дисциплины,  экзамены, и пусть будут единые федеральные учебники. Наелись вашей самодеятельности все досыта. Ваша “История” будет такая же, как у украинцев, чьи предки выкопали Чёрное море, как у башкирцев, чьи бурзянские племена накопали Уральские горы... .

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