Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову

Учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №24» г. Набережные Челны и общественный активист Раушан Валиуллин накануне вечером опубликовал в интернете открытое письмо главе Татарстана Рустаму Минниханову и министру образования РТ Энгелю Фаттахову. В нем Раушан Валиуллин затронул тему обязательного преподавания татарского языка в школах республики, усомнившись, что русскоязычных детей нужно "пичкать татарской грамматикой", и предложил компромисс.
Редакция "Вечерки" публикует обращение преподавателя полностью:
"С началом нового 2017-2018 учебного года с пугающей остротой в Республике Татарстан встал вопрос о преподавании татарского языка в общеобразовательных учреждениях, вопрос о национально-региональном компоненте в учебном плане школы. Родительское сообщество раскололось, высказываются диаметрально противоположные требования в связи с преподаванием татарского языка: от полного отказа до необходимости совершенствования методик. Среди всего спектра мнений не было замечено позиции представителей педагогического сообщества. В этой связи, позволю себе предложить подход, который, как мне кажется, мог бы стать компромиссом и устроить многих. (Оговорюсь, что сам я являюсь сторонником двуязычия, желал бы, чтобы трое моих детей в равной степени хорошо владели как русским, так и татарским языками).
Очевидно, что споры о татарском языке ведутся, как о национально-региональном компоненте (НРК) в образовании. Но почему мы решили, что национально-региональным компонентом в образовании должен быть именно язык? У нашего народа и региона очень богатая история и культура. А на изучения истории Татарстана и татарского народа отводится каких-то жалких 10 часов в течение учебного года в рамках учебного предмета "История". И те, откровенно говоря, частенько пропадают – субботники, выборы, дни здоровья и прочее.
Почему считается, что для привития любви и уважения к Татарстану "нетатароязычных" детей нужно "пичкать" татарской грамматикой? Почему это не может быть предмет, полноценный учебный курс "История и культура Татарстана и татарского народа"? Это было бы хорошим дополнением к существующему курсу "История" и, вместе с тем, достойным воплощением того самого НРК – национально-регионального компонента.
Дети могли бы узнать много деталей о древних тюрках, их военном деле и искусстве, обычаях и традициях, о булгарских и золотоордынских страницах нашей истории, Казанском ханстве, Казанском крае, ТАССР и всё-всё-всё – всё, что не охватишь за 10 уроков в год.
Вести эти уроки можно было бы как на русском, так и на татарском языке.
Актуальность данного предложения не вызывает сомнения ещё и в связи с тем, что в ближайшем будущем экзамен по истории планируется сделать обязательным для выпускников школ Российской Федерации. В Республике Татарстан же гуманитарная составляющая образования была бы заблаговременно укреплена.
Полагаю, что разработка программы данного курса не составит труда для представителей научного и педагогического сообщества республики. К тому же, включение в учебный план школы предлагаемого предмета один (или даже два) час в неделю не требует полного отказа от преподавания татарского языка. Кроме того, думаю, многие учителя-филологи без проблем могли бы переквалифицироваться. Сам же я мог бы выступить в качестве автора идеи в экспертных группах и на рабочих площадках по данному вопросу.
Прошу рассмотреть вопрос о введении в учебный план школ Республики Татарстан предмета "История и культура Татарстана и татарского народа".
С уважением, Раушан Фаизович Валиуллин,
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №24» г. Набережные Челны.
P.S. Не организую опубликования петиции в интернете и сбора подписей родителей, коллег-педагогов, представителей научного сообщества, но уверен при этом, что моё предложение нашло бы многих сторонников среди представителей разных групп".
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