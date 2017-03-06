УФАС по РТ подало иск о сносе 639 рекламных щитов в Набережных Челнах

УФАС по РТ подало иск о сносе 639 рекламных щитов в Набережных Челнах.

Об этом сообщил замруководителя ведомства Рузалин Хабибуллин на пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в сфере контроля органов власти и контроля закупок в 2016 году, передает «Бизнес Онлайн».

«Конкуренция не соблюдается, и ничего для этого не делается. Мы считаем, что здесь есть бездействие со стороны органов местного самоуправления», – отметил Хабибуллин.

Антимонопольщик напомнил, что спор по щитам начался в 2014 году, когда УФАС по РТ признало исполком Челнов нарушившим закон о защите конкуренции: проверка показала, что 639 конструкций из 720 размещено без заключения разрешений о проведении торгов.

Исполком акт не оспорил, однако «за 9 месяцев не сделал ни единого шага, чтобы устранить данное нарушение».

После этого было возбуждено второе дело, и в октябре 2015 года УФАС по РТ выдало предписание о демонтаже 639 рекламных конструкций. «Данное решение и предписание было обжаловано хозяйствующими субъектами, которые располагаются на территории Набережных Челнов и эксплуатируют данные рекламные конструкции. Наше решение прошло все три инстанции, суды подтвердили нашу правоту».

Челнинский исполком во исполнение предписания антимонопольного органа начал «проводить» аукционы по 10 рекламных конструкций.

В итоге УФАС по РТ и подало иск о сносе рекламных конструкций в татарстанский арбитраж, судебное заседание назначено на 17 марта.